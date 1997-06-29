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В соединениях Центрального военного округа созданы спецгруппы по борьбе с беспилотниками

29.06.2018 ТАСС 471 0
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Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области. Архивное фото
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

По словам главы пресс-службы ЦВО Сергея Шорина, спецгруппы созданы в целях внедрения боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специальные группы военнослужащих по противодействию беспилотным летательным аппаратам созданы во всех соединениях Центрального военного округа (ЦВО), в том числе на базах в Киргизии и Таджикистане. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы военного округа подполковник Сергей Шорин.

"По решению командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Лапина во всех соединениях ЦВО, в том числе на базах в Киргизии и Таджикистане, созданы специальные группы по противодействию беспилотникам, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Спецгруппы созданы в целях внедрения боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии", - сказал Шорин.

По словам начальника пресс-службы, специальные группы используют станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления беспилотниками. "Например, в Сибири данные группы одни из первых начали отработку практических действий на полигонах в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Особое внимание уделяется работе новой группы на 201-й военной базе в Таджикистане, где сложные климатические условия. Основная задача военнослужащих - выявление и противодействие беспилотников различного типа", - пояснил подполковник.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
28.06.2018
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принадлежат ТАСС
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