Индустриальный директор "Ростеха" стал первым зампредом коллегии ВПК
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Сергей Куликов.
Источник: rostec.ru
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сергей Куликов, ранее занимавший должность индустриального директора госкорпорации "Ростех", стал первым замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Ростеха". Соответствующее распоряжение правительства было выпущено 26 июня, говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что под управлением Куликова была проведена организационная реформа госкорпорации, в результате которой были сформированы отраслевые кластеры, внедрен институт индустриальных директоров, а также утверждена новая стратегия развития компании, предполагающая рост гражданской продукции в её выручке до 50%.
"Куликов является эффективным управленцем, который добился серьезных результатов на своем прежнем месте работы. В новой должности он будет осуществлять контроль за мероприятиями в рамках формирования и реализации гособоронзаказа. В его деятельность в должности заместителя председателя коллегии ВПК будут входить и вопросы диверсификации, а также развитие ВТС и привлечение частного капитала", - приводятся слова главы коллегии, вице-премьера Юрия Борисова.
Куликов закончил факультет Военного университета министерства обороны. Впоследствии обучался в Российской академии государственной службы при президенте и МГТУ имени Баумана. Защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук в военной академии генерального штаба.
С 2001 по 2008 года Куликов работал в госкомпании-спецэкспортёре российской военной техники "Рособоронэкспорт". С 2009 по 2013 год руководил аппаратом гендиректора "Ростеха". Последние три года он занимал должность индустриального директора радиоэлектронного комплекса корпорации.
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28.06.2018
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Дмитрий
584
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№1
29.06.2018 11:07
Ошибку исправьте в тексте, РИА новости ошиблось, не приказ, а распоряжение, не президента, а правительства.
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0Сообщить модератору
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Андрей Л.
9937
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№2
29.06.2018 11:29
Цитата, Дмитрий сообщ. №1
Ошибку исправьте в тексте, РИА новости ошиблось, не приказ, а распоряжение, не президента, а правительства.
Спасибо! - ВПК.Name
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0Сообщить модератору