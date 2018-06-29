Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"
|
|
Подводный беспилотник "Посейдон", о котором говорил Владимир Путин, возможно, представляет для противника гораздо большую угрозу, чем термоядерная торпеда.
Источник: кадр из видео
Неужели Россия возрождает идею создания сверхмощного термоядерного оружия, предложенного еще академиком Сахаровым? По крайней мере, подобные сообщения появились в последнее время в СМИ. Каков принцип действия такого оружия, почему его решили не создавать в 1960-е – и нужно ли оно России сегодня?
Российские специалисты вернулись к рассмотрению идеи академика Андрея Сахарова, высказанной еще в начале 1960-х, о создании сверхмощной торпеды с ядерным боевым зарядом. Об этом сообщил один из разработчиков и создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев. По словам Алиева, в России наметилась тенденция возврата к тем идеям, которые ранее не были реализованы. "Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров", – приводит слова Алиева РИА "Новости".
Добавим, что Сахаров предполагал задействовать торпеду с термоядерным зарядом в десятки мегатонн. По идее Сахарова, высказанной в 1961 году, такое оружие при помощи взрыва в воде должно было уничтожать объекты противника на суше, вызвав волну цунами. Но эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, а потому, что "тогда не было денег", сказал Алиев.
Торпеда планировалась к установке на первую советскую атомную подводную лодку К-3 "Ленинский Комсомол"; при этом торпедный аппарат должен был занимать сразу три отсека, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан 1-го ранга Игорь Курдин.
"Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Конечно, разрушение портов – как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом – неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами", – вспоминал лауреат Нобелевской премии мира и видный правозащитник. По словам Сахарова, одним из первых, с кем он обсуждал этот проект, был вице-адмирал Владимир Фомин, курировавший разработку 50-мегатонной бомбы. Фомин был шокирован "людоедским характером" проекта Сахарова. Но идея встречала и встречает возражения не только гуманитарного характера.
"Проект Сахарова" иногда называют советским проектом искусственного цунами, но это заблуждение. Чтобы произвести подобный взрыв, источник должен находиться на больших глубинах, и не в полусотне, а хотя бы километрах в ста от берега. Речь идет не о запуске торпеды с прорвавшейся к берегу подлодки, а о взрыве подводной "цунами-бомбы". Такого рода испытания велись, например, американцами еще в 1946 году на атолле Бикини. Но они не дали особых результатов: 20-килотонная бомба вызвала 300-метровую волну на расстоянии 30 метров, но уже через 3 километра от эпицентра волна не превышала 3 метров. Уже к концу 1960-х Пентагон высказал сомнение в том, что цунами можно спровоцировать даже посредством взрыва бомбы. Наконец, как напомнил газете ВЗГЛЯД декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов, естественное цунами "образуется от подводных сдвигов дна, а не от взрывов в воде".
Как уже говорилось выше, в случае "супероружия Сахарова" речь идет не о цунами-бомбе, а о торпеде, запускаемой, в сущности, вблизи берега. "Для подводной лодки приблизиться к побережью вероятного противника на дистанцию менее 50 километров – задача тогда и сейчас весьма проблематичная, – констатирует подводник Игорь Курдин. – Мощная противолодочная оборона, в которую входят системы дальнего гидроакустического наблюдения, самолеты, корабли и подводные лодки, просто не дадут этого сделать.
С военной точки зрения вероятность такого прорыва крайне мала. Таким образом, и подлодка, и ее оружие будут уничтожены до того, как войдут в зону применения этого оружия".
Так что изначально от идеи Сахарова отказались не из-за отсутствия финансирования – ведь "денег на оборону никогда не жалели", а из-за ее нецелесообразности, подчеркивает Курдин.
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков тоже считает, что идея создания подобной торпеды была актуальна для 60-х годов прошлого века. Проблема не только в дальности в 50 километров, но и в полутораметровом диаметре, который выходит за мыслимые стандарты и потребует создания специального носителя.
Он подчеркнул, что идея Сахарова была реализована в другом изделии, о существовании которого впервые рассказал президент Путин в послании Федеральному собранию весной этого года. Речь о подводном беспилотнике "Посейдон", который обладает большей дальностью. "По скоростным характеристикам и мощности заряда, который может нести "Посейдон", торпеда академика Сахарова не идет ни в какое сравнение", – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.
По его словам, если рассматривать вопрос, чем штурмовать берег, "то у флота есть комплексы "Калибр". "По берегу стреляли из "Ониксов". И результаты стрельбы были отмечены на отлично. Нам есть чем штурмовать берега, если мы говорим об обычных средствах вооружения", – пояснил он.
Для остановки авианесущей группировки кораблей, заверил эксперт, Россия обладает противокорабельными комплексами. Более того, среди новейших разработок есть "Кинжал" с дальностью полета до двух тысяч километров. Комплекс может нести разные виды боезарядов, в том числе и ядерные. "Все современные комплексы вооружений опередили идею академика Сахарова", – уверен Леонков.
Впрочем, он не исключил, что в России будут рассматривать создание торпед с большим радиусом поражения и оснащением специальной боевой частью. "В России вновь возрождена торпедная тематика. Ее прорабатывают, чтобы создать комплекс, не уступающий зарубежным аналогам. Возможно, в этом ключе будет рассмотрена та идея академика Сахарова. Но судя по тому, что у нас имеется в арсенале флота и авиации, реализация идеи Сахарова как таковой абсолютно непригодна, она устарела", – подытожил эксперт.
Андрей Резчиков,Олег Москвин
|
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.06.2018 Академик Шамиль Алиев: новое оружие России - это не бутафория
28.04.2018 Новые российские ядерные торпеды могут накрыть американские города гигантской радиоактивной волной
20.04.2018 "Жить войной, даже холодной, долгое время нельзя"
08.02.2018 Военные новости: беспилотные корабли и искусственный интеллект новой холодной войны
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.01.2015 Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
15.03.2011 Улетая от Китая
28.06.2018 Торпедировать берег
|
Восход
14035
|
№1
29.06.2018 16:50
Хотелось бы послать лесом экспертов, которые судя по всему пытаются обосновать "заднюю", активированную то ли в преддверии встречи с Трампом, то ли после того, как закончились деньги.
Так вот идея Сахарова в оригинале не жизнеспособна по-умолчанию, но это не значит что стоит отказываться от крупнокалиберной торпеды с ЯЭУ и СГЧ.
Урежте осетра, какие 100мт? Ну 2Мт, ну 4.... Зачем 100? Вы хотите дырку до середины земли на месте Вашингтона или Лос-Анджелеса?
Флоту остро необходимо средство для сдерживания надводной армады противника. Которая если возьмёт Россию в свои клещи, то сраный рыболовный сейнер не проскочит не досмотренным и не униженным. Какие корабли? Они, если их вообще не уничтожат, окажутся на правах Порт-Артурской эскадры, запертой в бухтах. Какие калибры? Какие самолёты? Это все слезы и думки оптимистичных дураков.
Так вот ближе к сабжу. Раньше на вооружении флота находилась торпеда Кит, кал 650мм с дальностью хода свыше 100км. Так вот с ней стаи наших АПЛ могли атаковать агрессора с относительно безопасного расстояния. Атаковать и топить, включая АВ. Но Кита сделали крайним в гибели Курска, сняв с вооружения. Да и лодок, способных его нести (имеющих 650мм ТА) осталось достаточно мало (даже по спискам, а реально, по техническому состоянию - ещё меньше).
Так вот главное назначение Каньона или Статуса или как его там? Должно быть ни создание апокалиптического цунами, "пролива Сталина" или пробуждение Супервулкана.
Этот комплекс должен заменить собой лодки советских проектов, несших торпеды Кит. И если "Анаконда" попытается нас задушить, то эти НПА должны нанести удары (или хотя бы создать их реальную угрозу, чтобы иметь возможность отвечать в ООН с позиции силы) по элементам и ядрам этой "анаконды" - авианосцам. Т.е. следить за АУГ и при необходимости атаковать их прямо в центр ордера ядерным боезарядом мегатонного класса.
|
+2Сообщить модератору