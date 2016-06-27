Киев вбивает клин в отношения Москвы и Минска



Мобильная трехкоординатная РЛС 80К6М производства запорожского НПК "Искра" на шасси белорусского ОАО "Минский завод колесных тягачей".

Источник: Диана Михайлова / РИА "Новости" (Украина) Мобильная трехкоординатная РЛС 80К6М производства запорожского НПК "Искра" на шасси белорусского ОАО "Минский завод колесных тягачей".Источник: Диана Михайлова / РИА "Новости" (Украина)

Из года в год украинские военные «эксперты» не перестают удивлять своей изобретательностью в попытках дискредитировать Минск в глазах Москвы. Горе-аналитики в погоне за сенсацией то используют выкинутые в социальные сети фейковые фото эшелона с белорусскими шасси на Украине, то у некоторых образцов украинской военной техники выявят «след МЗКТ». Теперь вот решили новость пятилетней давности выдать за утечку сверхсекретной информации.

Речь идет о публикации в соцсетях украинского военного эксперта с белорусскими корнями Игоря Тышкевича. На своей странице автор сообщил, что на днях во время передачи радиотехническим бригадам ВСУ сертификатов на новые РЛС президент Украины Порошенко «сдал с потрохами» то, что держалось в тайне как минимум три года. Военный эксперт имеет в виду сотрудничество Минского завода колесных тягачей с украинскими партнерами.

В видеосюжете с церемонии видно, что в качестве шасси для РЛС использовались тягачи белорусского производства «Volat». По словам Тышкевича, украинские производители даже не удосужились спилить логотип МЗКТ на и «присобачить» что-то вроде «запорожского гиганта».

Таким образом, как считает эксперт, представители НПК «Искра» допустили досадную утечку информации, а пресс-служба президента Порошенко усугубила ситуацию, разместив кадры на официальной странице первого лица в социальной сети Facebook.

Но, судя по всему, эксперт Тышкевич не владеет ситуацией, потому как факт сотрудничества белорусского МЗКТ и украинского НПК «Искра» никогда не скрывала ни одна из сторон.

Еще в 2013 году белорусское и украинское предприятия участвовали в доработке РЛС кругового обзора 80К6 с участием представителей ООО «Техносоюзпроект» и ДГЗП «Спецтехноэкспорт» по заказу Азербайджана. К тому же на официальном сайте производителя НПК «Искра» еще с прошлого года размещена информация о том, что РЛС семейства 80К6 базируется на шасси повышенной проходимости МЗКТ-652720.

По мнению Игоря Тышкевича, белорусско-украинское сотрудничество является для Москвы большим раздражителем и, как считает автор, после новости об использовании минских шасси двойного назначения при производстве украинских РЛС в Кремле кто-то должен был подавиться баранкой и нервно материться. Наверное, это связано с тем, что потенциал украинской системы ПВО существенно возрастет, и небо станет более защищенным.

Однако выводы преждевременны: вручили пока только сертификаты, а когда появятся сами радиолокационные станции в бригадах ВСУ, не ясно. Серийный выпуск этих моделей должен начаться только 2019 году. К тому же трех станций, а именно на это количество переданы сертификаты, явно недостаточно, чтобы «закрыть» все украинское небо.

Но в одном с Игорем Тышкевичем трудно не согласиться. МЗКТ действительно является одним из шести крупнейших мировых производителей шасси для ракетных комплексов и других образцов вооружения. И несмотря на все трудности по диверсификации рынка сбыта, белорусскому производителю колесных тягачей удается удерживать лидирующие позиции как в регионе, так и в мире.

Сергей Острына