Кадры решают

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Николай Моисеев.
Источник: ТАСС/Алексей Павлишак
Какие изменения происходят в руководстве ВМФ России
*/ Президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Николая Моисеева на должность командующего Черноморским флотом. Приступивший к исполнению обязанностей еще в середине мая адмирал сменил на этом посту Александра Витко, которого перевели на новую должность в Москву. Портал iz.ru разбирался с подробностями адмиральской рокировки.
Из Севастополя в Москву
Командовавший Черноморским флотом с апреля 2013 года адмирал Александр Витко попрощался с офицерами и отбыл в Москву накануне Дня Победы в мае 2018-го. Относительно его новой возможной должности ходили разные слухи — вплоть до возможного поста главкома ВМФ. Витко пользуется популярностью во флотской среде и в целом в вооруженных силах, а весной 2014 года он обеспечил бескровную нейтрализацию украинских сил в Крыму.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
В последние несколько лет Черноморский флот под его руководством активно участвовал в сирийской операции — обеспечивая работу "Сирийского экспресса", боевую службу кораблей — как своих, так и приходящих с других флотов и участие в боевых действиях.
Официально информация о назначении пока не поступала, но, по имеющимся в распоряжении портала iz.ru сведениям, Александр Витко станет заместителем главкома ВМФ, сменив в этой должности Александра Федотенкова, которого ранее также сменил на посту командующего Черноморским флотом.
Из Североморска в Севастополь через Москву
О назначении и.о. комЧФ Николая Моисеева пресса сообщила в середине мая 2018 года. Интересно, что ранее карьера нового командующего не была связана с Черным морем. Выпускник "Поповки" (высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова), Николай Моисеев прошел служебный путь на подлодках — от инженера радиотехнической боевой части до командира стратегического ракетоносца, а затем и командующего подводными силами Северного флота.
Подводная лодка К-407 "Новомосковск"
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Среди его профессиональных заслуг можно отметить успешный вывод на орбиту микроспутников TubSat 1 и TubSat 2 с пуском ракеты-носителя "Штиль" (конверсионная версия ракеты Р-29РМ) с борта ракетоносца К-407 "Новомосковск" из подводного положения. Этот пуск был произведен в июле 1998 года. В апреле 2016 года Николай Моисеев стал начальником штаба Северного флота, а в ноябре 2017-го — заместителем начальника Генштаба, откуда уже и был назначен на Черное море.
С флота на новую работу
Предпредыдущего командующего Черноморским флотом Александра Федотенкова в военно-морских кругах часто называли кандидатом на должность главкома ВМФ, однако это назначение так и не состоялось. По имеющейся информации, Федотенков покидает не только должность замглавкома ВМФ, но и оставляет Минобороны вообще, с переходом на гражданскую должность.
Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Этот переход должен состояться после Дня ВМФ, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.
В ожидании нового главкома?
Относительно возможной отставки главкома ВМФ Владимира Королева периодически возникают разные слухи, однако пока ни один из них не подтвердился.
Следует отметить, что в настоящее время должность главкома ВМФ смело можно назвать "расстрельной" — более проблемное заведование и в Вооруженных силах России, и в стране в целом найти, наверное, сложно. Проблемы промышленности и не всегда равномерное финансирование сильно осложняют процесс обновления флота, а имеющийся состав по большей части выработал назначенный ресурс и нуждается в ремонте и модернизации.
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Королев
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Одновременно ВМФ вынужден поддерживать высокую активность как из-за сирийской операции, так и ввиду ухудшения отношений России и НАТО, приведшего к активизации ВМС НАТО у российских границ.
Среди других потенциальных сменщиков Владимира Королева на посту главкома называли в том числе и Александра Витко, в настоящее время принимающего должность его заместителя, и командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца. Последний находится на должности дольше остальных командующих флотами ВМФ России — с мая 2012-го, а с учетом стажа и.о. — с октября 2010 года.
Авакянц, в служебной карьере которого есть и служба на одном из самых активных советских БПК проекта 1134А — "Адмирале Юмашеве" с большим опытом дальних походов и противостояния с ВМС США и их союзников, и ряд других примечательных ступеней, также считается одним из наиболее вероятных кандидатов на высшую флотскую должность.
Илья Крамник
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27.06.2018
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