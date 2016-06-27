Госдеп: передача Турции первого F-35 ничего не значит



Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.

Источник: Lockheed Martin Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.Источник: Lockheed Martin

Вашингтон может приостановить на неопределенное время передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря США по делам Евразии Уэсса Митчелла.

Американцы последовательно стараются отговорить Анкару от закупки российских ЗРС С-400, пригрозив заблокировать поставку новейших истребителей. Тем не менее, недавно в штате Техас прошла церемония передачи турецкой стороне первого самолета производства компании Lockheed Martin.

По словам Митчелла, эта символическая церемония мало что значит, поскольку все предназначенные для передачи истребители останутся на территории США до тех пор, пока не завершится обучение турецких летчиков, то есть до ноября 2019 года.

Он отметил, что это время будет в полной мере использовано американскими властями для исправления ситуации с закупкой Анкарой российских зенитных систем: администрация будет "продолжать передавать сигналы турецкой стороне".

Госдеп считает, что у Вашингтона есть "законные полномочия" заблокировать передачу самолетов "при определенных обстоятельствах", заявил помощник госсекретаря. Он пояснил, что упомянутые им "определенные обстоятельства" включают в себя обеспокоенности с точки зрения нацбезопасности страны.

В настоящее время в Конгрессе рассматриваются два варианта реагирования на решение Турции закупить российские С-400. Первый предусматривает прекращение поставок Анкаре высокотехнологичных вооружений, в том числе F-35, а второй предполагает введение антитурецких санкций. Ожидается, что оба документа в итоге будут сведены в один.