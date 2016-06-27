Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новая стратегия НАТО по ВВС угрожает России, считают в Совфеде

28.06.2018 РИА Новости 70 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото.
Источник: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder

Новая стратегия НАТО по военно-воздушным силам представляет угрозу для России, поскольку предусматривает формирование военно-космических сил с выводом на боевое дежурство, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Во вторник НАТО одобрила новую стратегию по ВВС, в которой признается, что на проведение в будущем операций альянса могут оказывать влияние современные системы ПВО и космические средства и впервые после холодной войны могут сложиться условия, когда превосходства в воздухе у альянса может не быть. В сообщении также говорится о необходимости того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целенаправленной поддержкой и данными после удара.

"Мы понимаем эту стратегию как команду на формирование военно-космической компоненты НАТО с выводом на боевое дежурство, это, безусловно, несет угрозу", - сказал Кондратьев.

По словам сенатора, Россия будет учитывать это решение при принятии мер по обеспечению национальной безопасности.

"Россия давно знала об этих "поползновениях", и, в частности, президент России озвучил в послании Федеральному собранию наши возможности по предотвращению этих угроз. Мы не движемся в сторону количественного параметра, как это было во времена холодной войны, мы движемся в сторону качественного изменения наших воздушно-космических сил", - подчеркнул он.

По словам Кондратьева, задача России "быть на шаг впереди", чтобы угроза со стороны НАТО "не была усилена в отношении нашей страны и государств-членов ОДКБ".
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 02:10
  • 74
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 28.06 02:03
  • 45
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 28.06 01:48
  • 1
Японский зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли
  • 28.06 01:47
  • 1
Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
  • 28.06 01:35
  • 1
Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику
  • 28.06 01:35
  • 6
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 28.06 01:21
  • 1
Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"
  • 28.06 00:24
  • 1
Электробусы КАМАЗ для Москвы
  • 27.06 21:47
  • 27
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 27.06 21:29
  • 8
Казна отпущения
  • 27.06 21:22
  • 26
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 27.06 21:05
  • 1
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
  • 27.06 20:55
  • 1
Казанский вертолетный завод планирует довести объемы выпуска "Ансатов" до 30 машин в год
  • 27.06 19:47
  • 90
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.06 19:41
  • 16
Появилась новая информация о российском тяжелом беспилотнике "Охотник"
другие обсуждаемые темы