Тайвань получит 36 американских плавающих бронетранспортеров AAV7A1

Министерство обороны США 22 июня 2018 года выдало корпорации ВАЕ Systems контракт стоимостью 83,6 млн долл на изготовление и поставку морской пехоте Тайваня по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 гусеничных плавающих бронетранспортеров AAV7A1. Поставка должна быть произведена к 22 июля 2020 года, формальным получателем выступит Тайбэйское представительство по экономическим и культурным вопросам в США (Taipei Economic Cultural Representative Office), выполняющее функции официального представительства Китайской Республики в Соединенных Штатах.

Модернизированные плавающие бронетранспортеры AAV7A1 морской пехоты Тайваня (с) www.primeportal.net/apc/chiou_cheng_wen

Поставка 36 новых БТР AAV7A1 Тайваню была одобрена американским правительством в конце 2015 года. Общая стоимость поставки по линии FMS, включая поставку оборудования, запчастей, техническую поддержку, обучение личного состава и т.д. составит 375 млн долл.

Из 36 планируемых к поставке Тайваню машин 30 будут линейными бронетранспортерами AAV7A1, четыре - командно-штабными машинами AAVC7A1 и две - бронированными ремонтно-эвакуационными машинами AAVR7A1, производство будет осуществляться на предприятии ВАЕ Systems в Йорке (штат Пенсильвания). Ранее BAE Systems возобновила производство БТР семейства AAV7A1 на предприятии в Йорке, приостановленное в 2014 году, в связи с получением заказа на эти машины от Японии.

Амфибийный бронетранспортер серии AAV7 был изначально разработан для Корпуса морской пехоты США, и серийно производился на предприятии в Йорке (последовательно принадлежавшем корпорациям FMC Corporation, затем United Defense, и затем BAE Systems) под обозначениями сперва LVTP-7, а затем AAV, с 1972 года, поставляясь еще в 11 стран. Кроме того, БТР AAV7A1 производится по лицензии BAE Systems в Южной Корее объединением Hanwha Techwin (часть группы Hanwha, бывшее Samsung Techwin).

Морская пехота Тайваня уже эксплуатирует 54 БТР серии AAV7A1, приобретенных в 2003 году из наличия морской пехоты США.