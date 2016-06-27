Японская 155-мм/52 колесная самоходная гаубица

Японское оборонное закупочное и исследовательское агентство ATLA, подчиняющееся министерству обороны Японии, сообщило, что 30 мая 2018 года оно получило пять опытных образцов разработанных по его заказу и изготовленных корпорацией Japan Steel Works 155-мм/52 самоходной гаубицы на колесном шасси, переданных на испытания, осуществляемые ATLA. Интересно, что данная система выполнена не на японском шасси, а на базе германского автомобиля MAN HX 32.440 с колесной формулой 8x8.

Один из опытных образцов японской 155-мм/52 самоходной гаубицы на колесном шасси MAN HX 32.440, 2018 год (с) министерство обороны Японии

Перспективная колесная САУ предназначена для замены в Сухопутных силах самообороны Японии 155-мм/39 буксируемых гаубиц FH-70, ранее с 1983 по 2008 годы производившихся по европейской лицензии той же корпорацией Japan Steel Works.

Разработка колесной САУ осуществлялась по заказу ATLA с 2012 года, общая стоимость НИОКР оценивается в 9,9 млрд иен (юолее 100 млн долл). Качающаяся часть САУ является модифицированным вариантом 155-мм/52 гаубицы, применяемой в японской гусеничной САУ типа 99. Расчет колесной САУ составляет пять человек.