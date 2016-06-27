Россия отсоединится от США без "Науки"



Вид на МКС.

Источник: © NASA Вид на МКС.Источник: © NASA

В планы "Роскосмоса" входит обеспечение автономности российского сегмента МКС (Международной космической станции) "как есть", то есть без запуска дополнительных модулей, сообщил SpaceNews эксперт Павел Лузин.

По мнению российского специалиста, которое приводит американское издание, таким образом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поставил отрасли новую задачу. "Российский сегмент МКС должен быть готов работать отдельно от МКС", — полагает эксперт.

В июне 2018-го Рогозин анонсировал начало экспериментов по автономной работе российского сегмента МКС. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, которое привело РИА Новости, "это просто линия на экономию", а в перспективе возможно снижение числа пусков грузовиков к МКС.

В марте 2018-го "Роскосмос" запланировал сделать российский сегмент МКС независимым от американского к 2021 году, однако тогда необходимым условием этого назывался запуск трех дополнительных модулей.

Россия с 2007-го планирует отправить к МКС многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который должен войти в состав российского сегмента. В качестве причин переноса называются обнаруживаемые в нем неисправности. Новый блок в перспективе призван стать основой для национальной российской орбитальной станции. После "Науки" к МКС должно быть запущено еще два модуля.