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В Индии разбился Су-30МКИ

28.06.2018 Lenta.ru 75 0
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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник: Фейсбук

В индийском штате Махараштра разбился проходивший испытания перед передачей ВВС Индии истребитель Су-30МКИ, сообщает The Times of India.



По данным издания, оба пилота успешно катапультировались, информации о погибших и пострадавших на земле в результате инцидента нет. Причины случившегося выясняются.

The Times of India отмечает, что Су-30МКИ является самым многочисленным из современных боевых самолетов на вооружении Индии. С 1996-го произведено 272 машины, из которых, с момента принятия на вооружение самолета, разбилось минимум восемь.

Тяжелый многоцелевой двухместный истребитель Су-30МКИ стал развитием семейства самолетов Су-30К (Су-30МК), созданных в начале 1990-х годов на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ. В Индии истребитель по российской лицензии серийно выпускается компанией Hindustan Aeronautics.
27.06.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-30К
Су-30МК

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