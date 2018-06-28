Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"



БЛА Thunder B представляет собой легкую систему БЛА тактического уровня, имеющую возможность выполнения разведывательных полетов, длительность которых может достигать 24 часов. По данным заявляемым возможностям Thunder B превосходит многие другие системы близкой размерности, имеющиеся на рынке. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017.

Источник: Денис Федутинов БЛА Thunder B представляет собой легкую систему БЛА тактического уровня, имеющую возможность выполнения разведывательных полетов, длительность которых может достигать 24 часов. По данным заявляемым возможностям Thunder B превосходит многие другие системы близкой размерности, имеющиеся на рынке. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017.Источник: Денис Федутинов

ЦАМТО, 27 июня. Израильская компания BlueBird Aero Systems в ходе выставки Eurosatory-2018 в Париже продемонстрировала новую версию малоразмерного разведывательного беспилотного летательного аппарата "ТандерБи".

По информации Jane's Defence Weekly, новый вариант может нести до 4 кг нагрузки в двух капсулах, размещенных на подкрыльевых узлах подвески БЛА. После прибытия в назначенную точку, груз отделяется с помощью электромеханического механизма, приземляясь с высокой точностью на заданном участке поверхности. Для предотвращения повреждения полезной нагрузки грузовые капсулы могут быть оснащены парашютом. В частности, парашют может использоваться для сброса капсул с медицинскими принадлежностями или другим хрупким оборудованием, предназначенным для применения подразделениями Сухопутных войск.

В ходе Eurosatory-2018 был показан видеоролик, демонстрирующий как "ТандерБи" доставил спасательный круг тонущему в море. Кроме того, был показан сброс капсулы с медикаментами группе военнослужащих.

Как сообщал ЦАМТО, тактический БЛА "ТандерБи" представляет собой аппарат, выполненный по самолетной схеме с V-образным хвостовым оперением. Максимальная взлетная масса БЛА – 28 кг, размах крыла – 4 м, масса полезной нагрузки – 3,5 кг. При этом продолжительность полета аппарата превышает 24 ч, дальность – до 150 км.