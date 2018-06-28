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Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"

28.06.2018 ЦАМТО 83 1
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БЛА Thunder B
БЛА Thunder B представляет собой легкую систему БЛА тактического уровня, имеющую возможность выполнения разведывательных полетов, длительность которых может достигать 24 часов. По данным заявляемым возможностям Thunder B превосходит многие другие системы близкой размерности, имеющиеся на рынке. Ришон ле-Цион (Израиль), 18.09.2017.
Источник: Денис Федутинов

ЦАМТО, 27 июня. Израильская компания BlueBird Aero Systems в ходе выставки Eurosatory-2018 в Париже продемонстрировала новую версию малоразмерного разведывательного беспилотного летательного аппарата "ТандерБи".

По информации Jane's Defence Weekly, новый вариант может нести до 4 кг нагрузки в двух капсулах, размещенных на подкрыльевых узлах подвески БЛА. После прибытия в назначенную точку, груз отделяется с помощью электромеханического механизма, приземляясь с высокой точностью на заданном участке поверхности. Для предотвращения повреждения полезной нагрузки грузовые капсулы могут быть оснащены парашютом. В частности, парашют может использоваться для сброса капсул с медицинскими принадлежностями или другим хрупким оборудованием, предназначенным для применения подразделениями Сухопутных войск.

В ходе Eurosatory-2018 был показан видеоролик, демонстрирующий как "ТандерБи" доставил спасательный круг тонущему в море. Кроме того, был показан сброс капсулы с медикаментами группе военнослужащих.

Как сообщал ЦАМТО, тактический БЛА "ТандерБи" представляет собой аппарат, выполненный по самолетной схеме с V-образным хвостовым оперением. Максимальная взлетная масса БЛА – 28 кг, размах крыла – 4 м, масса полезной нагрузки – 3,5 кг. При этом продолжительность полета аппарата превышает 24 ч, дальность – до 150 км.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
БПЛА
Медицина

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17219
№1
28.06.2018 01:21
"Максимальная взлетная масса БЛА – 28 кг, размах крыла – 4 м, масса полезной нагрузки – 3,5 кг. При этом продолжительность полета аппарата превышает 24 ч, дальность – до 150 км."
У низ в ПН даже автопилот записать могут или батарею его снабжения. У нас они в базе.
В 2004 летал макет из дерева, даже не бальса, Фанера пенопласт обтяжка, позднее уже не в РФ делали по-серьёзному - тут не давали.
Так вот, никаких парашютов, взлёт машины 25-27кг С РУК, примерно как если разгружали кинуть посильнее ящик. Крепкий мужик справлялся. По топливу с 3W порядка 16ч в пределе с 2,5 кг  Это 1200-1400км. Нагрузка на радиусе 300км порядка 5-6 кг.
С учётом того что есть двигатели с экономичностью в 2,5 раза лучше время в воздухе порядка 27ч. в пластике, радиопрозрачном, более 30ч при 3,5кг нагрузки.
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