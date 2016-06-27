В Москве состоялось внеплановое заседание Коллегии Министерства обороны



Заседание Коллегии Министерства обороны России.

Источник: Министерство обороны России Заседание Коллегии Министерства обороны России.Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 27 июня. В Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 27 июня состоялось внеплановое заседание Коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены предложения по реализации Указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Речь шла о мероприятиях, которые следует включить в План деятельности Министерства обороны до 2025 года, чтобы, как подчеркнул министр обороны, "обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных Верховным Главнокомандующим, определить, в каких национальных проектах принять участие".

"Важно сказать, что в соответствии с Планом деятельности до 2020 года уже реализуется ряд мероприятий, нацеленных на развитие здравоохранения, образования, науки и культуры, решение жилищных вопросов. И в этой работе у нас есть ощутимые результаты", – отметил Сергей Шойгу, приведя ряд конкретных примеров и фактов.

Прежде всего, по словам руководителя Минобороны, удалось наконец снять с повестки дня застарелую проблему нехватки жилья для военных <…>.

Особое внимание Сергей Шойгу уделил вопросу совершенствования военного образования и науки, где также достигнуты высокие показатели, есть настоящие прорывы.

В частности, в Минобороны отказались от сокращенных программ подготовки курсантов и слушателей военных вузов.

Сегодня сеть вузов Министерства обороны с учетом воссозданного Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова насчитывает 36 образовательных учреждений. В них сосредоточено 279 из 388 ведомственных научных школ. Большинство из них ведут активные исследования в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и по другим перспективным направлениям. Результаты широко применяются при разработке новейших комплексов и систем военного назначения.

По мнению министра обороны, значимую роль в повышении качества подготовки кадров сыграло формирование электронной среды.

Созданы электронные библиотеки, разработано более 9 тыс. электронных учебников и пособий.

Помимо этого, завершена реорганизация Военно-научного комплекса Вооруженных Сил.

В войсках и центральных органах военного управления действуют 25 научных комитетов. Создан Главный научно-исследовательский центр робототехники. В качестве самостоятельных начали функционировать семь научных организаций. В высших учебных заведениях Министерства обороны создано семь крупных научных подразделений, которые решают весь спектр научных задач в интересах военной безопасности страны.

С 2013 года при научно-исследовательских институтах и военных академиях сформировано 16 научных рот, четыре из них – в этом году.

Как подчеркнул министр обороны, большое внимание уделяется сегодня повышению потенциала научно-исследовательских организаций.

Благодаря принятым мерам число военных ученых – кандидатов и докторов наук – увеличилось с 16 до 47 проц., на треть возросла эффективность научной работы и в два раза сократились сроки внедрения ее результатов.

Глава военного ведомства напомнил, что инновационная деятельность в Минобороны организуется Комиссией по инновационным проектам и технологиям.

Для поиска, развития и быстрой реализации передовых идей и прорывных технологий в интересах Минобороны создан Военный инновационный технополис "ЭРА". К его научной деятельности планируется привлекать ведущих экспертов страны.

"Немало сделано и в области медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей", – отметил Сергей Шойгу <…>.

Отдельно остановился министр обороны на проведенной в Вооруженных Силах масштабной работе по восстановлению культурного наследия и традиций.

Отменена ликвидация и восстановлено 69 домов офицеров. Сегодня в Минобороны России их насчитывается 86.

Возобновлено содержание военных драматических театров, ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Созданы ансамбли песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных и железнодорожных войск.

"Таким образом, в целом у нас работает 190 учреждений культуры", – подчеркнул министр обороны.

Помимо этого, построен парк культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот".

Его универсальная инфраструктура позволяет проводить не только военно-патриотические мероприятия, но и занятия по боевой подготовке, спортивные турниры, в том числе и международного уровня, обеспечивать конгрессно-выставочную деятельность.

В настоящее время строятся объекты и формируются выставочные экспозиции в филиалах парка "Патриот" в военных округах и на Северном флоте.

Министр обороны напомнил, что, начиная с 2013 года, военным ведомством организованы и проведены такие масштабные мероприятия, как Международная выставка "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации" и Международный военно-технический форум "АРМИЯ".

Широкую известность получили организованные Министерством обороны Армейские международные игры, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня", Всеармейский фестиваль "Армия России", Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни "Крымская волна", фестиваль военных оркестров Вооруженных Сил и другие.

Кроме того, начиная с 2018 года, будет реализован новый проект – Международный форум "Неделя национальной безопасности".

В целях военно-патриотического воспитания молодежи в мае 2016 года создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия".

Оно включает 85 региональных отделений и насчитывает более 246 тыс. ребят.

По всей стране проходят крупные федеральные и региональные юнармейские мероприятия.

Одним из наиболее важных стала организация летнего отдыха для 80 с лишним тысяч детей в более 1500 юнармейских лагерях.

"Как видите, достигнуты значительные результаты. Вместе с тем предстоит еще многое сделать", – отметил министр обороны, пояснив, что в военном ведомстве разработаны новые программы, реализация которых позволит улучшить целевые показатели национальных проектов.

Так, в области науки планируется продолжить создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок. На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" будет образован центр высокоскоростной обработки информации.

В целях совершенствования охраны здоровья необходимо будет завершить ведущиеся строительно-монтажные работы в госпиталях Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Алушты, а также проектирование типовых госпиталей в Казани, Пензе, Владикавказе и Рязани.

По направлению "Жилье и городская среда" основными задачами являются строительство специализированного жилищного фонда и приобретение жилых помещений для военнослужащих.

Предстоит завершить экологическую очистку арктических территорий и других объектов Министерства обороны.

Кроме того, прорабатываются вопросы по участию Минобороны в модернизации и расширении магистральной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе по увеличению мощностей морских портов, развитию Северного морского пути, реконструкции аэродромов двойного базирования, а также по другим направлениям деятельности.

Участники коллегии обсудили предложения по включению актуальных мероприятий в проект Плана деятельности Министерства обороны на 2019-2025 годы, а также в национальные проекты и программы для их реализации на федеральном уровне.

В работе заседания Коллегии приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.