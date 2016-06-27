Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ростех вывел систему залпового огня «Торнадо-Г» на международный рынок

28.06.2018 Ростех 430 0
0
Понравилась новость?
 0
Tornado-G_001
Вид спереди РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru.

Госкорпорация Ростех объявила о выводе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на международный рынок. Система, на которую прогнозируется высокий спрос за рубежом, призвана заменить знаменитые «Грады», стоящие на вооружении более 60 стран мира.


НПО СПЛАВ (входит в состав НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех), получил необходимые разрешения на демонстрацию РСЗО «Торнадо-Г» за рубежом. Планируется, что система заинтересует потенциальных зарубежных заказчиков и в перспективе сможет заменить системы «Град», которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира. На сегодняшний день система «Торнадо-Г» уже эксплуатируется в отечественных армейских подразделениях. На международных рынках она ранее не демонстрировалась.


«”Торнадо-Г” является логическим продолжением знаменитой системы «Град», которая стоит на вооружении многих стран уже более 50 лет и доказала свою надежность и безотказность. По сравнению с предшественницей ”Торнадо-Г” действует в 5 раз быстрее и имеет более высокую поражающую способность. Система обладает высокой скоростью управления: установка может покинуть позицию еще до того, как ее снаряд достигнет цели – это повышает безопасность экипажа,мобильность и эффективность техники. Мы рассчитываем, что система найдет значительный спрос со стороны зарубежных заказчиков», - отмечает индустриальный директор кластера Вооружение Ростеха Сергей Абрамов.


«Торнадо-Г» — российская модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». Отличия «Торнадо-Г» от своей предшественницы в повышенной эффективности стрельбы, более мощных боеприпасах, а также наличии автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно. «Торнадо-Г» по сравнению с РЗСО «Град» имеет увеличенную в 2 раза массу головной части снаряда и, как следствие, поражающее действие реактивного снаряда выше от двух до шести раз.


«Торнадо-Г» рассчитана на боеприпасы калибра 122 миллиметра и предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также командных пунктов.Система способна наносить удар как залпом, так и одиночными ракетами.


«”Торнадо-Г” зарекомендовал себя как высокоэффективное и надежное оружие, пришедшее на смену классическому “Граду”. НПО “СПЛАВ” ведет в инициативном порядке проработки по дальнейшему увеличению эффективности РСЗО “Торнадо-Г” и расширению решаемых ею боевых задач. Найдены технические решения, позволяющие усовершенствовать образцы военной техники», – отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-Г
Компании
Ростех
Сплав НПО
Техмаш НПК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 02:03
  • 45
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 28.06 01:48
  • 1
Японский зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли
  • 28.06 01:47
  • 1
Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
  • 28.06 01:43
  • 73
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 28.06 01:35
  • 1
Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику
  • 28.06 01:35
  • 6
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 28.06 01:21
  • 1
Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"
  • 28.06 00:24
  • 1
Электробусы КАМАЗ для Москвы
  • 27.06 21:47
  • 27
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 27.06 21:29
  • 8
Казна отпущения
  • 27.06 21:22
  • 26
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 27.06 21:05
  • 1
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
  • 27.06 20:55
  • 1
Казанский вертолетный завод планирует довести объемы выпуска "Ансатов" до 30 машин в год
  • 27.06 19:47
  • 90
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.06 19:41
  • 16
Появилась новая информация о российском тяжелом беспилотнике "Охотник"
другие обсуждаемые темы