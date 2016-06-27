Ростех вывел систему залпового огня «Торнадо-Г» на международный рынок



Вид спереди РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru. Вид спереди РСЗО "Торнадо-Г". Источник: forum.worldoftanks.ru.

Госкорпорация Ростех объявила о выводе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» на международный рынок. Система, на которую прогнозируется высокий спрос за рубежом, призвана заменить знаменитые «Грады», стоящие на вооружении более 60 стран мира.

НПО СПЛАВ (входит в состав НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех), получил необходимые разрешения на демонстрацию РСЗО «Торнадо-Г» за рубежом. Планируется, что система заинтересует потенциальных зарубежных заказчиков и в перспективе сможет заменить системы «Град», которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира. На сегодняшний день система «Торнадо-Г» уже эксплуатируется в отечественных армейских подразделениях. На международных рынках она ранее не демонстрировалась.

«”Торнадо-Г” является логическим продолжением знаменитой системы «Град», которая стоит на вооружении многих стран уже более 50 лет и доказала свою надежность и безотказность. По сравнению с предшественницей ”Торнадо-Г” действует в 5 раз быстрее и имеет более высокую поражающую способность. Система обладает высокой скоростью управления: установка может покинуть позицию еще до того, как ее снаряд достигнет цели – это повышает безопасность экипажа,мобильность и эффективность техники. Мы рассчитываем, что система найдет значительный спрос со стороны зарубежных заказчиков», - отмечает индустриальный директор кластера Вооружение Ростеха Сергей Абрамов.

«Торнадо-Г» — российская модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». Отличия «Торнадо-Г» от своей предшественницы в повышенной эффективности стрельбы, более мощных боеприпасах, а также наличии автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно. «Торнадо-Г» по сравнению с РЗСО «Град» имеет увеличенную в 2 раза массу головной части снаряда и, как следствие, поражающее действие реактивного снаряда выше от двух до шести раз.

«Торнадо-Г» рассчитана на боеприпасы калибра 122 миллиметра и предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также командных пунктов.Система способна наносить удар как залпом, так и одиночными ракетами.

«”Торнадо-Г” зарекомендовал себя как высокоэффективное и надежное оружие, пришедшее на смену классическому “Граду”. НПО “СПЛАВ” ведет в инициативном порядке проработки по дальнейшему увеличению эффективности РСЗО “Торнадо-Г” и расширению решаемых ею боевых задач. Найдены технические решения, позволяющие усовершенствовать образцы военной техники», – отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.