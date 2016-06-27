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Китайская Hytera посетила ярославский завод «РТИ»

28.06.2018 ОАО "РТИ" 355 0
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ПАО "Ярославский радиозавод"
ПАО "Ярославский радиозавод".
Источник: www.yarz.ru

На Ярославском радиозаводе (входит в Концерн «РТИ») с ознакомительным визитом побывали специалисты московского представительства Hytera Communications Corp (Китай). Цель визита – осмотр площадки ЯРЗ для локализации производства аппаратуры профессиональной мобильной радиосвязи.


В настоящее время компания Hytera активно прорабатывает решения по локализации производства своей продукции на производственных площадях, ведущих российских радиотехнических предприятий. Предлагаемый принцип сотрудничества прост: Hytera - современные технологии, завод - современные производственные возможности.


Специалисты компании проявили заинтересованность к Ярославскому радиозаводу как высокотехнологичной производственной площадке для изготовления крупных партий аппаратуры профессиональной мобильной радиосвязи и остались довольны увиденным.

«До этого мы много слышали о вашем предприятии, а сегодня смогли убедиться в том, что оно действительно обладает очень серьезными производственными возможностями.


Думаю, радиозаводу будут интересны наши предложения, тем более, что опыт работы с российскими производителями у нас уже есть», - поясняет консультант по развитию бизнеса Московского представительства ООО «Hytera» Николай Федоров, добавляя, что пока это только ознакомительный визит, но с таких визитов и начинается партнерство.


«Это предложение не только интересное, но и своевременное», – считает технический директор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов. - Так как именно сейчас специалистами предприятия ведется активная работа по проработке перспективных заказов на производство гражданской продукции».


Благодаря сотрудничеству с Hytera Communications Corp завод планирует заметно разнообразить свою продуктовую линейку и расширить рынки сбыта.


Hytera Communications Corp - на сегодняшний день компания является ведущим мировым производителем высокотехнологичного оборудования и решений в области цифровой профессиональной радиосвязи современных стандартов (TETRA, DMR, LTE). В России Hytera работает около 10 лет и уже реализовала ряд крупных проектов в нефтегазовом комплексе, в сфере общественной безопасности и в горнодобывающей отрасли.


ПАО «Ярославский радиозавод» - один из лидеров радиотехнической отрасли страны. С 1952 года предприятие специализируется на производстве профессиональных средств связи. Сегодня в производстве свыше 300 наименований готовых изделий, узлов и блоков. В основном, это продукция для нужд Министерства обороны, различных силовых ведомств и Роскосмоса. Средства связи ярославского производства востребованы сегодня в сухопутных войсках, комплексах ПВО и РВСН, на гражданских судах и кораблях ВМФ, российских самолетах и вертолетах. Одно из перспективных направлений развития – производство бортовой и наземной аппаратуры спутниковой связи.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "РТИ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Китай
Россия
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