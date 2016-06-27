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Источник: ЦАГИ завершил испытания спускаемой капсулы "Федерации" в гиперзвуковых трубах

28.06.2018 ТАСС 96 0
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ПТК "Федерация"
ПТК "Федерация".
Источник: РКК "Энергия"

Работа по аэродинамическим исследованиям моделей и макетов корабля будут продолжаться как минимум до конца года, сказал источник ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) завершил испытания макета возвращаемой капсулы перспективного пилотируемого корабля "Федерация" в гиперзвуковых аэродинамических трубах, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Испытания макета возвращаемого аппарата "Федерации" в гиперзвуковых трубах завершены", - сказал собеседник агентства. По словам источника, полученные данные помогут определиться с уровнем теплозащиты спускаемой капсулы, которая будет разогреваться при спуске на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы до нескольких тысяч градусов Цельсия.

Собеседник отметил, что работы по аэродинамическим и температурным исследованиям моделей и макетов "Федерации" в ЦАГИ "продолжаться минимум до конца этого года".

В РКК "Энергия" не стали комментировать ТАСС информацию, предоставленную источником.

Ранее сообщалось, что всего для испытаний в ЦАГИ было изготовлено три макета перспективного транспортного корабля "Федерация".

В отличие от "Союзов" "Федерация" будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде - поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя, поэтому необходимы исследования его аэродинамических качеств и построения тепловой карты для ситуации старта. Кроме того, в отличие от "Союзов" у "Федерации" не будет аэродинамических стабилизаторов, поэтому, в случае нештатной ситуации и отстреливания от ракеты, корабль будет стабилизироваться только за счет двигателей. Это также требует дополнительных исследований.

Корабль "Федерация"

Космический корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Для выведения "Федерации" на орбиту планируется использовать ракету-носитель "Союз-5".

В начале апреля эскизный проект ракеты "Союз-5" был одобрен комиссией Роскосмоса.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦАГИ
Энергия РКК
Проекты
ГЗЛА
Луна
Союз-5 РН
Федерация КК

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