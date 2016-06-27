Авиация Северного флота приступила к полетам с нового комплекса аэродрома Североморск-1
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Учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ (бортовой номер "16 красный"), прошедший ремонт на ОАО "121-й авиационный ремонтный завод" в Кубинке при перегоне к месту базирования в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка на аэродром"Североморск-3. Снимок сделан, видимо, на аэродроме Бесовец близ Петрозаводска. 17.12.2012 (с) Flanker B / www.airforce.ru .
Отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, отметил врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый взлетно-посадочный комплекс аэродрома главной базы Северного флота Североморск-1 ввели в эксплуатацию. Об этом в среду сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик.
"На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 принят и введен в эксплуатацию взлетно-посадочный комплекс после завершения строительных работ по реконструкции. С аэродрома начались плановые полеты авиации флота", - сказал Лузик.
По его словам, отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, входящий в авиапарк Вооруженных сил России, в том числе тяжелые военно-транспортные самолеты.
"В настоящее время в ведении объединения ВВС и ПВО находятся порядка десяти аэродромов, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики, в том числе три взлетно-посадочных комплекса на островах Северного Ледовитого океана, которые после завершения строительных работ будут эксплуатироваться круглогодично и обеспечивать полеты самолетов и вертолетов всех классов", - добавил врио начальника пресс-службы.
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27.06.2018
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