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Министры обороны Китая и США высказались за развитие военных связей

28.06.2018 Интерфакс-АВН 73 0
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Министр обороны США Джеймс Мэттис
Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Источник: © AP Photo/Jacquelyn Martin

Пекин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Развитие связей между Вооруженными силами Китая и США отвечает взаимным интересам, заявили перед началом переговоров в Пекине министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Ваш визит в Китай в настоящее время... является новым позитивным фактором в отношениях между Вооруженными силами и государствами двух стран", - сказал китайский министр, общаясь к Дж.Мэттису.

Вэй Фэнхэ напомнил, что лидеры двух стран - председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп - договорились о необходимости "укрепления взаимного доверия" между Китаем и Соединенными Штатами.

"Для нас будет важным и в дальнейшем строить отношения стратегического доверия и даже сотрудничества", - отметил глава китайского оборонного ведомства.

Шеф Пентагона со своей стороны сказал: "Я нахожусь здесь потому, что мы в армии США ставим отношения между армиями наших стран на важное место".

Дж.Мэттис добавил, что "отношения между двумя армиями играют важнейшую роль в отношения между двумя государствами".

Как ожидается, главу Пентагона позднее примут другие китайские руководители, включая Си Цзиньпина.

Наблюдатели обращают внимание, что накануне визита в Пекин Дж.Мэттис заявил журналистам, что в ходе переговоров с китайскими представителями намерен "не отравлять колодец" и избегать тем, вызывающих противоречия.

Визит проходит в условиях серьезного обострения в китайско-американских торговых связях, вызванного введением США новых тарифов на китайские товары и планами Вашингтона по ограничению китайских инвестиций в американские компании.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд

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