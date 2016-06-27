Министры обороны Китая и США высказались за развитие военных связей
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Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Источник: © AP Photo/Jacquelyn Martin
Пекин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Развитие связей между Вооруженными силами Китая и США отвечает взаимным интересам, заявили перед началом переговоров в Пекине министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Ваш визит в Китай в настоящее время... является новым позитивным фактором в отношениях между Вооруженными силами и государствами двух стран", - сказал китайский министр, общаясь к Дж.Мэттису.
Вэй Фэнхэ напомнил, что лидеры двух стран - председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп - договорились о необходимости "укрепления взаимного доверия" между Китаем и Соединенными Штатами.
"Для нас будет важным и в дальнейшем строить отношения стратегического доверия и даже сотрудничества", - отметил глава китайского оборонного ведомства.
Шеф Пентагона со своей стороны сказал: "Я нахожусь здесь потому, что мы в армии США ставим отношения между армиями наших стран на важное место".
Дж.Мэттис добавил, что "отношения между двумя армиями играют важнейшую роль в отношения между двумя государствами".
Как ожидается, главу Пентагона позднее примут другие китайские руководители, включая Си Цзиньпина.
Наблюдатели обращают внимание, что накануне визита в Пекин Дж.Мэттис заявил журналистам, что в ходе переговоров с китайскими представителями намерен "не отравлять колодец" и избегать тем, вызывающих противоречия.
Визит проходит в условиях серьезного обострения в китайско-американских торговых связях, вызванного введением США новых тарифов на китайские товары и планами Вашингтона по ограничению китайских инвестиций в американские компании.
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27.06.2018
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