На Украине создадут полумиллионную армию резервистов



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Источник: © AP Photo, Sergei Chuzavkov Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.Источник: © AP Photo, Sergei Chuzavkov

На Украине планируется создание мощной армии резервистов, которая станет весомым сдерживающим аргументом для России. Глубоко эшелонированная система территориальной обороны, которая создается в Украине, является залогом и фундаментом защиты нашей страны в условиях масштабного военного конфликта. Об этом 26 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на полигоне Гончаровское, где проходили военные учения по территориальной обороне "Северная крепость-2018".

Турчинов, в частности, объявил о создании на Украине армейского резерва на полмиллиона бойцов, сообщает сайт СНБО Украины. По его словам, в Генштабе разработали систему подготовки резервистов, которая надежно защитит страну от агрессора в случае широкомасштабного нападения. Обученные резервисты в случае опасности, заверил Турчинов, сделают каждый населенный пункт Украины "неприступной крепостью" для агрессора.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразования каждого района, каждого города в неприступную крепость", - подчеркнул он, добавив, что "мощная территориальная оборона является залогом безопасности Украины в условиях масштабного военного противостояния".

Турчинов отметил также, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск. "В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - заявил Турчинов. Он также добавил, что в системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодежь призывного возраста, что является важной составляющей патриотического воспитания".

Секретарь СНБО Украины также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект Закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент.