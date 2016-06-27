Первые представители регионов Сибири, Поволжья и Урала отобраны для технополиса "Эра"
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Фото с Дня инноваций Центрального военного округа (ЦВО), прошедшего 26 июня в Екатеринбурге.
Источник: МО РФ
Отправка новобранцев, которые будут заниматься научной деятельностью в сферах информационной безопасности, технического зрения и распознавания объектов, нанотехнологий, начнется в начале июля
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 20 новобранцев из регионов Сибири, Урала и Поволжья станут первыми представителями Центрального военного округа (ЦВО), которые пройдут службу в создаваемом в Анапе военном технополисе "Эра". Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"В технополис "Эра" отправятся более 20 новобранцев, отобранных с территории ЦВО", - сказали в пресс-службе военного округа.
"Военные комиссариаты ЦВО отобрали лучших выпускников высших учебных заведений из 22 субъектов страны. Кроме того, один из будущих военнослужащих ВИТ "Эра" будет призван из Байконура, Республика Казахстан", - сказали в пресс-службе.
Новобранцы будут заниматься научной деятельностью в сферах информационной безопасности, технического зрения и распознавания объектов, нанотехнологий, робототехники и других. "Отправка призывников в научные роты начнется в начале июля", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра" в Анапе. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что работы по строительству технополиса в Анапе на площади 17 га ведутся в соответствии с графиком. По его словам, "Эра" должна начать работу 1 сентября.
ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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27.06.2018
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