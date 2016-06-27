Российская армия пополнилась несколькими сотнями командиров с высшим военным образованием

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Источник: vpk-news.ru Курсанты.Источник: vpk-news.ru

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Выпуск будущих войсковых командиров Вооружённых сил РФ и нескольких иностранных государств прошёл в среду на Поклонной горе в столице России.

В 2018 году выпускниками Общевойсковой академии Вооружённых сил (ОА ВС) РФ, где готовят офицеров с высшим военным образованием, стали более 450 человек, сообщил на церемонии начальник учебного заведения генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

"Мы провожаем в войска новую плеяду командиров, начальников штабов и других специалистов. Всего более 450 офицеров, из них 250 - офицеры Вооружённых сил России, 109 выпускников Федеральной службы войск Национальной гвардии, 84 офицеров дружественных России иностранных государств и стран ОДКБ и 33 выпускника - адъюнкты", - сказал генерал.

Он напомнил, что в этом году Военная академия имени Фрунзе, правопреемницей которой является ОА ВС РФ, отмечает столетие со дня основания.

Подготовка военных кадров в ОА идёт по 14 программам магистратуры и 74 программам дополнительного профессионального образования, в академии обучается более 200 иностранных военнослужащих из 23 государств.

В этом военном вузе, по словам А.Авдеева, "активно изучается и внедряется в образовательный процесс опыт боевых действий в Сирии". "Многим из выпускников уже в ближайшее время предстоит выполнять ответственные государственные задачи, на деле подтвердить высокое звание выпускника прославленной военной академии", - подчеркнул генерал.