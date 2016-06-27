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Около 150 семей военнослужащих Росгвардии получили ключи от квартир в Сочи

28.06.2018 ТАСС 89 0
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Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

Уточняется, что в прошлом году сотрудники Росгвардии получили свыше 1000 квартир

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Почти 150 семей сотрудников и военнослужащих Росгвардии получили ключи от квартир в Сочи из рук главы ведомства Виктора Золотова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, отметив, что в прошлом году ее сотрудники получили свыше 1000 квартир.

"В городе Сочи 143 семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии получили квартиры в новом доме. По словам генерала армии Виктора Золотова, несмотря на сохраняющуюся остроту и актуальность жилищной проблемы в войсках, ведомством предпринимается максимум усилий для исправления сложившейся ситуации. Так, свыше 10 тыс. квартир получены только в прошлом году в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней за счет собственного, долевого строительства, а также в рамках накопительно-ипотечной системы", - говорится в сообщении ведомства.

Также в Росгвардии отметили, что в этом году более 1,5 тыс. жилых помещений уже сдано в эксплуатацию в Москве, Подмосковье и Пятигорске, а до конца года ведомственный жилой фонд увеличится еще на две тысячи квартир в Московской, Ростовской, Тюменской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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