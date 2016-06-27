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Создание проекта скоростного вертолета РФ вышло на финишную прямую

28.06.2018 Российская газета 89 0
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Вертолеты Ми-28 и Ка-52
Вертолеты Ми-28 и Ка-52.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Холдинг "Вертолеты России" завершает разработку аванпроекта скоростного боевого вертолета (СБВ) по заданию Минобороны РФ. Компания сформировала свои предложения по облику винтокрылой машины будущего, проект находится в стадии завершения.

Об этом "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. Как отмечал ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, заказчику представят одну или две концепции СБВ. Презентация намечена на осень текущего года.

Вместе с тем еще весной СМИ сообщали, что военные получат три проекта перспективного вертолета с разной конструктивно-аэродинамической схемой. Они отличаются между собой компоновкой винтов.

Предполагается, что перспективный СБВ сможет передвигаться со скоростью до 500 километров в час. Современные боевые вертолеты ограничены потолком в 365 километров (AH-64 Apache). К примеру, крейсерская скорость Ка-52 "Аллигатор" составляет 300 километров в час.


Алексей Иванов
27.06.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

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