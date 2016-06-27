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Военные США рассказали о невидимом козыре России

28.06.2018 Российская газета 136 0
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Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы. Архивное фотомодуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. 18 августа 2016.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Россия может доставить массу неприятностей американской армии за счет превосходства в технике радиоэлектронной борьбы, говорится в новом учебном пособии, изданном Центром по оценке и изучению опыта боевых операций армии США. Особенно уязвимы для российского электронного оружия навигационная система GPS и военные спутники.

В случае военного конфликта с равным по силе противником американская армия столкнется с широким применением средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ станет основным козырем России. Та сторона конфликта, которая сможет использовать средства электронного противодействия эффективнее своих противников, получит боевое преимущество, подчеркивают авторы пособия.

Особое внимание в документе уделено системе глобального позиционирования GPS - армия США широко использует ее для определения координат подразделений, прокладки маршрутов и наведения оружия. Поступающий от спутников сигнал достаточно слаб и может быть блокирован оборудованием, доступным даже странам, несравнимым по силе с США. Более продвинутые в техническом отношении противники способны не только заглушить сигнал, но и изменить его таким образом, что войска будут получать неверные данные о своем местонахождении.

Также под угрозой находится и спутниковая группировка. Равные по силе противники будут стремиться вывести из строя космическую инфраструктуру США, отмечают эксперты Центра. В результате американская армия может остаться без связи и оперативных разведданных.

Авторы пособия считают, что военным необходимо быть готовым к ведению боевых действий в условиях радиоэлектронной борьбы. Для этого надо "осознать возможности и ограничения своего оборудования" и уметь обходиться без него. Однако российские эксперты уверены, что сделать это будет довольно сложно.

- Боевая техника США очень серьезно привязана к информационной радиоэлектронной инфраструктуре. Вывод ее из строя нивелирует боевые качества американского оружия. Поэтому они и озаботились этими вещами, - рассказал Russia Today доктор военных наук Константин Сивков. Он добавил, что российские оружейные системы защищены от РЭБ гораздо лучше.


Антон Валагин
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Проекты
GPS

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