Военные США рассказали о невидимом козыре России



Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы. Архивное фотомодуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. 18 августа 2016.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы. Архивное фотомодуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. 18 августа 2016.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Россия может доставить массу неприятностей американской армии за счет превосходства в технике радиоэлектронной борьбы, говорится в новом учебном пособии, изданном Центром по оценке и изучению опыта боевых операций армии США. Особенно уязвимы для российского электронного оружия навигационная система GPS и военные спутники.

В случае военного конфликта с равным по силе противником американская армия столкнется с широким применением средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ станет основным козырем России. Та сторона конфликта, которая сможет использовать средства электронного противодействия эффективнее своих противников, получит боевое преимущество, подчеркивают авторы пособия.

Особое внимание в документе уделено системе глобального позиционирования GPS - армия США широко использует ее для определения координат подразделений, прокладки маршрутов и наведения оружия. Поступающий от спутников сигнал достаточно слаб и может быть блокирован оборудованием, доступным даже странам, несравнимым по силе с США. Более продвинутые в техническом отношении противники способны не только заглушить сигнал, но и изменить его таким образом, что войска будут получать неверные данные о своем местонахождении.

Также под угрозой находится и спутниковая группировка. Равные по силе противники будут стремиться вывести из строя космическую инфраструктуру США, отмечают эксперты Центра. В результате американская армия может остаться без связи и оперативных разведданных.

Авторы пособия считают, что военным необходимо быть готовым к ведению боевых действий в условиях радиоэлектронной борьбы. Для этого надо "осознать возможности и ограничения своего оборудования" и уметь обходиться без него. Однако российские эксперты уверены, что сделать это будет довольно сложно.

- Боевая техника США очень серьезно привязана к информационной радиоэлектронной инфраструктуре. Вывод ее из строя нивелирует боевые качества американского оружия. Поэтому они и озаботились этими вещами, - рассказал Russia Today доктор военных наук Константин Сивков. Он добавил, что российские оружейные системы защищены от РЭБ гораздо лучше.

Антон Валагин