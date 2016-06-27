В Роскосмосе не подтвердили наличие приказа о назначении гендиректора РКЦ "Прогресс"
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Ракета-носитель "Союз-2".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Ранее СМИ сообщали о подписании указа о назначении на должность Дмитрия Баранова
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не подтвердил информацию о назначении Дмитрия Баранова гендиректором самарского Ракетно-космического центра "Прогресс".
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что соответствующий приказ подписан. По некоторым данным, Баранов был назначен вместо врио руководителя предприятия Равиля Ахметова.
"На данный момент у нас нет подтверждения, что такой документ (приказ о назначении Баранова гендиректором РКЦ "Прогресс" - прим. ТАСС) есть. Мы официально объявим о назначении в случае подписания такого приказа", - сказал Устименко в среду ТАСС.
Ахметов был назначен врио главы РКЦ "Прогресс" в феврале вместо Александра Кирилина, которого суд временно отстранил от должности гендиректора предприятия. Кирилин подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, подозреваемый, вопреки интересам РКЦ и в целях получения выгод и преимуществ для компании "Союзобщемашимпорт", заключил с этой компанией договор на поставку оборудования по завышенной стоимости.
Ракетно-космический центр "Прогресс" (ранее "ЦСКБ-Прогресс") - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз". Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.
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27.06.2018
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