Минобороны РФ завершило реорганизацию Военно-научного комплекса
|
|
Роботизированный комплекс "Специалист" с антропоморфной робототехнической системой,.
Источник: www.tehnoomsk.ru
По словам министра обороны Сергея Шойгу, создан Главный научно-исследовательский центр робототехники, а количество военных ученых увеличилось с 16 до 47%
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Реорганизация Военно-научного комплекса позволила на треть увеличить эффективность научной работы и в два раза сократить сроки внедрения ее результатов. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на внеплановом заседании коллегии военного ведомства.
"Мы завершили реорганизацию Военно-научного комплекса. В вооруженных силах действует 25 научных комитетов. Создан Главный научно-исследовательский центр робототехники", - сказал Шойгу.
"Благодаря принятым мерам количество военных ученых - кандидатов и докторов наук - увеличилось с 16 до 47%, на треть возросла эффективность научной работы и в два раза сократились сроки внедрения ее результатов", - подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, с 2013 года при научно-исследовательских институтах и военных академиях сформировано 16 научных рот, четыре из них - в этом году. В качестве самостоятельных начали функционировать семь научных организаций, а в высших учебных заведениях министерства обороны создано семь крупных научных подразделений, которые решают весь спектр научных задач в интересах военной безопасности страны.
Шойгу отметил, что научные школы при высших учебных заведениях ведут активные исследования в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и другим перспективным направлениям. "Результаты широко применяются при разработке новейших комплексов и систем вооружения", - сказал глава Минобороны.
Высокие показатели также достигнуты в сфере образования. "Значимую роль в повышении качества подготовки кадров сыграло формирование электронной среды. Созданы электронные библиотеки, разработано более 9 тыс. электронных учебников и пособий", - заключил министр.
|
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.06.2018 В Москве состоялось внеплановое заседание Коллегии Министерства обороны
28.06.2018 Первые представители регионов Сибири, Поволжья и Урала отобраны для технополиса "Эра"
21.06.2018 Доля перспективных вооружений в продукции ОПК РФ за пять лет выросла в четыре раза
20.06.2018 Технополис "Эра", где будет создаваться новое оружие, откроется в сентябре - Минобороны РФ
31.05.2018 С.Шойгу рассказал об основных результатах деятельности ВС РФ на заседании Общественного совета при военном ведомстве
30.05.2018 Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году
02.04.2018 Минобороны РФ увеличит число научных рот в 2018 году
16.03.2018 Ученые военного технополиса сосредоточатся на разработке суперкомпьютера и еще семи направлениях