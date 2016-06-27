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В Минобороны РФ обсудят реализацию нового майского указа президента

28.06.2018 ТАСС 81 0
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Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Также министерство определит, в каких национальных проектах примет участие военное ведомство на внеплановом заседании

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ обсудит план реализации нового майского указа президента РФ и определит, в каких национальных проектах примет участие военное ведомство на внеплановом заседании. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня мы проводим внеплановое заседание коллегии, на котором рассмотрим предложения по реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В ходе работы обсудим, какие мероприятия следует включить в план деятельности Минобороны до 2025 года, чтобы обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу на заседании.

"Также определим, в каких национальных проектах мы примем участие", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в соответствии с планом деятельности до 2020 года уже реализуется ряд мероприятий, нацеленных на развитие здравоохранения, образования, науки и культуры, решение жилищных вопросов.
27.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год

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