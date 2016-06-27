В ВС РФ провели работу по восстановлению культурного наследия



Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В частности, были созданы ансамбли песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных и Железнодорожных войск

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В Вооруженных Силах России проведена масштабная работа по восстановлению культурного наследия и традиций, заявил в среду на внеплановом заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Отменили ликвидацию и восстановили 69 домов офицеров - сейчас в Министерстве обороны их 86", - отметил он.

"Возобновили содержание военных драматических театров, ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Создали ансамбли песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных и Железнодорожных войск. Таким образом, в целом у нас работают 190 учреждений культуры", - сказал министр.

Парк "Патриот"

"Помимо этого, построили парк культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот", - напомнил он. "Его универсальная инфраструктура позволяет нам проводить не только военно-патриотические мероприятия, но и занятия по боевой подготовке, спортивные турниры, в том числе и международного уровня, обеспечивать конгрессно-выставочную деятельность", - сказал министр.

"В настоящее время строятся объекты и формируются выставочные экспозиции в филиалах парка "Патриот" в военных округах и на Северном флоте", - отметил он

"С 2013 года министерством обороны проводятся такие масштабные мероприятия, как Международная выставка "День инноваций Минобороны РФ" и Международный военно-технический форум "Армия", - напомнил Шойгу.

"Широкую известность получили организованные Минобороны Армейские международные игры, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", Всеармейский фестиваль "Армия России", Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни "Крымская волна", фестиваль военных оркестров Вооруженных Сил и другие", - перечислил он.

"В этом году будем реализовывать новый проект - Международный форум "Неделя национальной безопасности", - сообщил министр.

Юнармейские мероприятия

"Для духовно-нравственного воспитания молодежи в мае 2016 года образовано Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", - отметил Шойгу.

"Оно включает 85 региональных отделений и насчитывает более 246 тысяч человек. По всей стране проходят крупные федеральные и региональные юнармейские мероприятия. Одним из наиболее важных стала организация летнего отдыха для восьмидесяти с лишним тысяч детей в более чем 1500 юнармейских лагерях", - сообщил он.