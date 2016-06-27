Захватывающие фото старта ракет "Луна-М" сделали в Сирии

Ракетные комплексы 9К52 "Луна-М" советского производства внесли свой вклад в отражение агрессии международного терроризма в Сирии. Это оружие задействовалось не так интенсивно, как более современные системы "Точка" и "Точка-У", однако факты его применения фиксировались.

من الصور المميزة لصواريخ FROG-7 السورية .. ارض ارض بمدى حتى 70 كم .. كانت من اوائل الصواريخ في القوة الصاروخية السورية .. #SyrianArmy #syria pic.twitter.com/kvkCaeCvku — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 26 июня 2018 г.

По имеющимся данным, к началу вооруженного конфликта, в распоряжении правительственных войск находились 18 пусковых установок и запас ракет, оценивавшийся в несколько десятков штук.

Эти комплексы, фигурирующие в западных источниках как FROG-7, Сирия стала получать в начале 70-х годов, в момент острого противостояния с Израилем. При помощи советских военных советников сирийские расчеты достаточно успешно их освоили. Первое реальное боевое применение произошло в октябре 1973 года. В ходе продолжавшейся 18 дней войны неоднократно атаковались цели на израильской территории.

9К52 "Луна-М" имеет неуправляемую твердотопливную ракету весом в 2500 кг. Масса боевой части - около 200 кг, это примерно 15 тысяч готовых осколков. Также имеется вариант, снаряженный 42 суббоеприпасами весом 7,5 кг каждый.

Существенным недостатком FROG-7 являются посредственные характеристики точности. Отклонение боеголовки от точки прицеливания может составлять до 700 метров.

В качестве шасси для пусковой установки выбран четырехосный вездеход ЗИЛ-135ЛМ, весящий около 16,5 тонн. Мощность сдвоенного силового агрегата 360 л.с. Максимальная скорость до 65 км/ч. Расчет - 5 человек.

Алексей Моисеев