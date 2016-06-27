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Россия отправляет украинские КрАЗы в Сирию

28.06.2018 Российская газета 103 0
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КрАЗ-250
КрАЗ-250.
Источник: rg.ru

В Сирии замечены большегрузные армейские грузовики КрАЗ-250. В Сети появилась фотография, на которой запечатлено артиллерийское подразделение правительственных войск. Оно вооружено 122-мм гаубицами М-30, которые буксируют автомобили Урал-4320. Рядом с ними видны КрАЗы, кузова которых укрыты брезентом. По всей видимости, они используются для транспортировки боеприпасов.



Как предполагают военные эксперты, российская армия уже давно старается избавиться от автомобильной техники, которая была выпущена в УССР на Кременчугском автомобильном заводе имени 50-летия Советской Украины. После известных событий на Украине процесс вывода иностранных автомобилей ускорился.

К тому же в настоящее время эта техника считается морально устаревшей, последние поставки военных КрАЗов и полноприводных КрАЗ-250 непосредственно в войска происходили в начале 90-х.

Армия располагает достаточно большим запасом таких машин. Большая их часть хранилась в хороших условиях на специальных базах и находится в довольно приличном состоянии. Поэтому военные стараются эту технику реализовать в народное хозяйство.

Не помешают такие большегрузы и в Сирии. Автомобиль может перевезти 12000 кг боеприпасов, другого военного имущества. Ранее в этой горячей точке в основном встречались еще более старые КрАЗ-255.

Таким образом, став сирийскими, украинские грузовики успеют послужить благому делу борьбы с международным терроризмом.


Алексей Брусилов
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Урал-4320
Компании
АвтоКрАЗ
ГАЗ Группа

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