Россия отправляет украинские КрАЗы в Сирию
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КрАЗ-250.
Источник: rg.ru
В Сирии замечены большегрузные армейские грузовики КрАЗ-250. В Сети появилась фотография, на которой запечатлено артиллерийское подразделение правительственных войск. Оно вооружено 122-мм гаубицами М-30, которые буксируют автомобили Урал-4320. Рядом с ними видны КрАЗы, кузова которых укрыты брезентом. По всей видимости, они используются для транспортировки боеприпасов.
Россия передала Сирии украинские КрАЗы. Фото: https://t.co/dlScdDeEUm pic.twitter.com/87GKZnOG2H— Komandante (@KomandanteS17) 27 июня 2018 г.
Как предполагают военные эксперты, российская армия уже давно старается избавиться от автомобильной техники, которая была выпущена в УССР на Кременчугском автомобильном заводе имени 50-летия Советской Украины. После известных событий на Украине процесс вывода иностранных автомобилей ускорился.
К тому же в настоящее время эта техника считается морально устаревшей, последние поставки военных КрАЗов и полноприводных КрАЗ-250 непосредственно в войска происходили в начале 90-х.
Армия располагает достаточно большим запасом таких машин. Большая их часть хранилась в хороших условиях на специальных базах и находится в довольно приличном состоянии. Поэтому военные стараются эту технику реализовать в народное хозяйство.
Не помешают такие большегрузы и в Сирии. Автомобиль может перевезти 12000 кг боеприпасов, другого военного имущества. Ранее в этой горячей точке в основном встречались еще более старые КрАЗ-255.
Таким образом, став сирийскими, украинские грузовики успеют послужить благому делу борьбы с международным терроризмом.
Алексей Брусилов
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27.06.2018
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