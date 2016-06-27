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Видео: Зенитная ракета чуть не уничтожила немецкий фрегат

28.06.2018 Российская газета 112 0
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Зенитная ракета SM-2
Зенитная ракета SM-2.
Источник: rg.ru

Во время проведения боевых стрельб немецкий фрегат "Саксония" едва не взорвался из-за того, что зенитная ракета SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте. Никто из членов экипажа не пострадал, но два моряка получили сильный психологический шок.

Как сообщает издание Naval Today, инцидент произошел 21 июня у берегов Норвегии в районе полигона Аннейя, куда прибыли два фрегата ВМС Германии. В ходе учений фрегат "Саксония" успешно поразил воздушную цель первой зенитной управляемой ракетой Standard SM-2, однако вторая ракета не вышла из пусковой установки и загорелась.

"Мы стояли перед яркой и горячей стеной огня", - сказал капитан фрегата Томас Хакен.

Пожар был ликвидирован с помощью насосных установок, использующих забортную воду.

В результате ЧП повреждения получили крышка пусковой установки, а также соседние ячейки и конструкции носовой надстройки. Оба немецких фрегата "Саксония" и "Любек" немедленно прекратили стрельбы, покинули район военных маневров и утром 22 июня прибыли в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.


Николай Грищенко
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
Норвегия
Продукция
SM-2
Проекты
Военные учения

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