Видео: Зенитная ракета чуть не уничтожила немецкий фрегат

On June 21st, a major accident rocked the German frigate #Sachsen (F124 class): an SM-2 missile failed to leave its launcher and burned out completely. Luckily, no seaman was physically injured.pic.twitter.com/fNcBRp52nI — Shell Shocked (@shell_blog) 27 июня 2018 г.

Во время проведения боевых стрельб немецкий фрегат "Саксония" едва не взорвался из-за того, что зенитная ракета SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте. Никто из членов экипажа не пострадал, но два моряка получили сильный психологический шок.

Как сообщает издание Naval Today, инцидент произошел 21 июня у берегов Норвегии в районе полигона Аннейя, куда прибыли два фрегата ВМС Германии. В ходе учений фрегат "Саксония" успешно поразил воздушную цель первой зенитной управляемой ракетой Standard SM-2, однако вторая ракета не вышла из пусковой установки и загорелась.

"Мы стояли перед яркой и горячей стеной огня", - сказал капитан фрегата Томас Хакен.

Пожар был ликвидирован с помощью насосных установок, использующих забортную воду.

В результате ЧП повреждения получили крышка пусковой установки, а также соседние ячейки и конструкции носовой надстройки. Оба немецких фрегата "Саксония" и "Любек" немедленно прекратили стрельбы, покинули район военных маневров и утром 22 июня прибыли в норвежский порт Харстад для ремонтных работ.

Николай Грищенко