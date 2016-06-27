Верфь Huntington Ingalls Industries передала ВМС США 16-ю АПЛ класса "Вирджиния"



АПЛ "Вирджиния".

Источник: topwar.ru АПЛ "Вирджиния".Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 27 июня. Верфь Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 25 июня на предприятии ее подразделения Newport News Shipbuilding церемонии передачи ВМС США многоцелевой АПЛ SSN-789 "Индиана" класса "Вирджиния".

SSN-789 "Индиана" является 16-й АПЛ класса "Вирджиния" и восьмой подлодкой, построенной Newport News Shipbuilding. Строительство АПЛ началось в сентябре 2012 года. Церемония закладки киля SSN-789 состоялась 16 мая 2015 года, церемония крещения – 29 апреля 2017 года. Приемочные испытания АПЛ завершились в начале июня. Ввод подлодки в боевой состав ВМС США запланирован на конец 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Вирджиния" осуществляется совместно компаниями Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Стоимость строительства одной АПЛ оценивается в 2,7 млрд. долл. Компании строят определенные компоненты каждой подлодки (по существу 50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку. Головная подлодка серии, SSN-774 "Вирджиния", которая вошла в состав ВМС США 23 октября 2004 года, была построена на верфи General Dynamics Electric Boat.

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить до 30 АПЛ серии "Вирджиния". Они заменят подводные лодки класса "Лос-Анджелес". К настоящему времени ВМС США были переданы 15 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Иллинойс" (SSN-786), SSN-788 "Колорадо", построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Норт Дакота" (SSN-784), "Джон Уорнер" (SSN-785) и "Вашингтон" (SSN-787), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", ведения наблюдения и разведки, асимметричных боевых действий, доставки на место проведения операций диверсионных групп, установки морских мин.