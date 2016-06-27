Спецназ ЦВО получит на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ



Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379.

Источник: ЦВО Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379.Источник: ЦВО

ЦАМТО, 27 июня. В соединение специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, по гособоронзаказу поступят новейшие капсульные автомобили КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава. Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от обстрелов из стрелкового оружия, осколков и подрывов под днищем автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.