Спецназ ЦВО получит на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ
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Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379.
Источник: ЦВО
ЦАМТО, 27 июня. В соединение специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, по гособоронзаказу поступят новейшие капсульные автомобили КамАЗ-5350-379.
Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава. Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от обстрелов из стрелкового оружия, осколков и подрывов под днищем автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.
Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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27.06.2018
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