В рамках Гособоронзаказа в войска поступило 60 БТР-82А
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БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов
ЦАМТО, 27 июня. В рамках реализации Государственного оборонного заказа 2018 года продолжается оснащение войск новейшей боевой техникой.
Так, офицерами 3378 военного представительства произведена приемка партии из 60 БТР-82А от Арзамасского машиностроительного завода.
БТР-82А является глубокой модернизацией состоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям. Предназначен для использования в мотострелковых подразделениях сухопутных войск против бронетехники, воздушных и надводных целей и живой силы противника.
Бронетранспортер БТР-82А имеет существенно более высокие показатели огневой мощи, подвижности, защищенности и командной управляемости по сравнению с серийно выпускаемыми машинами семейства бронетранспортеров БТР-80. Увеличение огневой мощи достигнуто за счет установки боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным цифровым стабилизатором оружия. В качестве основного вооружения в модуле использована 30-мм автоматическая пушка 2А72 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, которые размещаются за пределами обитаемого отделения бронетранспортера и не создают загазованности внутри машины.
Применение на БТР современных цифровых средств связи, возможности установки системы топографического ориентирования и комбинированного прибора наблюдения командира позволили повысить командную управляемость машины. С целью создания в машине комфортных условий работы экипажа и десанта, снижения их утомляемости при совершении маршей и ведении боя, особенно в условиях повышенных температур, на БТР-82А устанавливается система кондиционирования воздуха. Ее использование также создает оптимальные условия для работы электронной аппаратуры.
В целом коэффициент боевой эффективности бронетранспортера БТР-82А вырос в два раза по сравнению с серийным БТР-80А.
В настоящее время новая боевая техника отправлена в составе воинского эшелона к месту дальнейшего распределения по частям и подразделениям, сообщат Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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27.06.2018
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