Ракетчики Йошкар-Олинского соединения РВСН проходят переподготовку на ПГРК "Ярс"



Ракетный комплекс "Ярс".

Источник: rg.ru Ракетный комплекс "Ярс".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 27 июня. Более 200 офицеров Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН приступили к переобучению на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" на космодроме Плесецк в Архангельской области. Ранее они несли боевое дежурство на ПГРК "Тополь".

Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями, прежде всего это боевые расчеты пуска, специалисты связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механики-водители автономных пусковых установок.

Первоначально обучение проводилось на сложных тренажерных системах, поступивших в Йошкар-Олинскую дивизию РВСН. Военнослужащие полка изучили основные тактико-технические характеристики агрегатов, оборудования и узлов комплекса, предназначение, устройство и основы эксплуатации, управления и связи, систему охраны и обороны, основы боевого применения и другие теоретические основы.

Программа переподготовки предусматривает занятия в испытательном центре ракетных комплексов космодрома Плесецк. Это позволит стратегическим ракетчикам детально и углубленно изучить системы и агрегаты ракетного комплекса "Ярс", увидеть их оснащение, провести практические тренировки.

В прошлом году в Архангельской области прошли переподготовку около 1000 военнослужащих перевооружаемых соединений.

Весь процесс состоит из трех этапов. Первый проводится на базе ракетного соединения и включает теоретическую подготовку военнослужащих. Второй проходит в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный, практический – непосредственно в ракетном полку при вводе комплекса в эксплуатацию.

Каждый этап переподготовки военнослужащих завершается сдачей зачетов и находится под контролем отдела боевой подготовки РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.