Бразилия и США продолжат переговоры по поводу использования космодрома Алкантара



Бразильский космодром «Алкантара».

Источник: soprosolar.blogspot.ru Бразильский космодром «Алкантара».Источник: soprosolar.blogspot.ru

Бразильский лидер Мишел Темер заявил о планах развивать сотрудничество между Бразильским космическим агентством и NASA

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Бразилия и США будут работать над соглашением о защите технологий, которое позволит договориться об аренде космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны. Об этом заявил во вторник президент Бразилии Мишел Темер по итогам переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Мы стараемся придать импульс совместным стратегическим проектам наших стран. Наше сотрудничество в космической сфере, например, будет укрепляться. Тем более что вице-президент Пенс в США возглавляет Национальный совет по космосу, что очень поможет нам в этом вопросе", - сказал глава государства во время выступления перед журналистами, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением Бразилии.

"Мы будем развивать сотрудничество между Бразильским космическим агентством и NASA. Мы продвинемся в переговорах о защите технологий ради возможности коммерческого использования космодрома Алкантара", - пояснил Темер.

В январе 2017 года стало известно, что бразильские власти готовят для США предложение по использованию Алкантары. Суть проекта договора заключалась в том, чтобы предоставить Вашингтону доступ к космодрому в обмен на возможность использовать современное оборудование, разработанное потенциальными партнерами. При этом власти южноамериканской страны согласились взять на себя обязательство о непередаче соответствующих технологий бразильскому частному сектору. Подобное соглашение, включающее в себя раздел о защите данных, должно быть ратифицировано законодателями обоих государств.

В феврале бразильские власти сообщили, что ведут переговоры об аренде космодрома Алкантара с американской компанией SpaceX. Главным преимуществом объекта считается его близость к экватору.