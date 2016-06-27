Бразилия и США продолжат переговоры по поводу использования космодрома Алкантара
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Бразильский космодром «Алкантара».
Источник: soprosolar.blogspot.ru
Бразильский лидер Мишел Темер заявил о планах развивать сотрудничество между Бразильским космическим агентством и NASA
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Бразилия и США будут работать над соглашением о защите технологий, которое позволит договориться об аренде космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны. Об этом заявил во вторник президент Бразилии Мишел Темер по итогам переговоров с вице-президентом США Майклом Пенсом.
"Мы стараемся придать импульс совместным стратегическим проектам наших стран. Наше сотрудничество в космической сфере, например, будет укрепляться. Тем более что вице-президент Пенс в США возглавляет Национальный совет по космосу, что очень поможет нам в этом вопросе", - сказал глава государства во время выступления перед журналистами, которое транслировалось в прямом эфире государственным телевидением Бразилии.
"Мы будем развивать сотрудничество между Бразильским космическим агентством и NASA. Мы продвинемся в переговорах о защите технологий ради возможности коммерческого использования космодрома Алкантара", - пояснил Темер.
В январе 2017 года стало известно, что бразильские власти готовят для США предложение по использованию Алкантары. Суть проекта договора заключалась в том, чтобы предоставить Вашингтону доступ к космодрому в обмен на возможность использовать современное оборудование, разработанное потенциальными партнерами. При этом власти южноамериканской страны согласились взять на себя обязательство о непередаче соответствующих технологий бразильскому частному сектору. Подобное соглашение, включающее в себя раздел о защите данных, должно быть ратифицировано законодателями обоих государств.
В феврале бразильские власти сообщили, что ведут переговоры об аренде космодрома Алкантара с американской компанией SpaceX. Главным преимуществом объекта считается его близость к экватору.
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27.06.2018
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