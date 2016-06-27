Китай запустил два спутника для отработки технологий зондирования Земли
|
|
Старт ракеты CZ-4.
Источник: china.org.cn
Аппараты должны установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования планеты
ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай успешно запустил в среду два спутника, предназначенных для отработки новых технологий дистанционного зондирования Земли. Спутники, сообщает агентство "Синьхуа", запущены в 11:30 по пекинскому времени (06:30 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань одной ракетой-носителем "Чанчжэн-2 Си" (Long March-2C).
"Задача аппаратов - установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.
Это 278-й запуск спутников с помощью ракет-носителей серии "Чанчжэн", отмечается в сообщении.
|
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.05.2018 Китай запустил спутник для ретрансляции сигналов с обратной стороны Луны
13.04.2018 Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне
11.04.2018 СМИ: Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-31"
27.02.2018 C-130J идет на замену огромного парка "Геркулесов"
26.01.2018 Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли
22.01.2018 Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования
16.01.2018 СМИ: Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли
15.01.2018 Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou