Китай запустил два спутника для отработки технологий зондирования Земли



Старт ракеты CZ-4.

Источник: china.org.cn Старт ракеты CZ-4.Источник: china.org.cn

Аппараты должны установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования планеты

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай успешно запустил в среду два спутника, предназначенных для отработки новых технологий дистанционного зондирования Земли. Спутники, сообщает агентство "Синьхуа", запущены в 11:30 по пекинскому времени (06:30 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань одной ракетой-носителем "Чанчжэн-2 Си" (Long March-2C).

"Задача аппаратов - установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Это 278-й запуск спутников с помощью ракет-носителей серии "Чанчжэн", отмечается в сообщении.