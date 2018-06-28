Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику



БЛА MQ-9B SkyGuardian (Predator B).

Источник: фото GA-ASI БЛА MQ-9B SkyGuardian (Predator B).Источник: фото GA-ASI

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian 10-11 июля 2018 года выполнит трансатлантический перелет из центра подготовки операторов беспилотников в Гранд-Форкс в Северной Дакоте в Глостершир в Великобритании. Согласно сообщению компании General Atomics, разрабатывающей аппарат, это будет первый в истории трансатлантический перелет средневысотного беспилотника с большой продолжительностью полета. Это будет также первый случай, когда дрон под контролем оператора за пределами прямой видимости войдет в воздушное пространство Великобритании.

К классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов с большой продолжительностью полета принято относить дроны, крейсерский полет которых проходит на высоте от 3 до 9,1 тысячи метров. Обычно продолжительность полета таких беспилотников составляет от 24 до 48 часов, хотя может быть увеличена по мере разработки новых двигателей и композиционных материалов. Высота крейсерского полета беспилотник а SkyGuardian составляет 7,5 тысячи метров. Аппарат может развивать скорость до 210 узлов (388 километров в час) и способен находиться в воздухе до 35 часов.

Предстоящий перелет MQ-9B будет преследовать две цели: испытания аппарата дальним перелетом и перегонка беспилотника для участия в британском авиасалоне RIAT 2018. Данные, собранные в ходе перелета, будут использованы в программе сертификации SkyGuardian для полетов в общем с гражданской авиацией воздушном пространстве. После завершения этой программы американский беспилотник, создающийся на базе MQ-9 Reaper и ранее обозначавшийся как Certifiable Predator B, станет первым сертифицированным ударным дроном, допущенным к полетам в едином воздушном пространстве.

Во время трансатлантического перелета управление MQ-9B будет осуществляться посредством системы спутниковой связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat. Другие подробности о предстоящем перелете не уточняются.

MQ-9B совершил первый полет в конце 2016 года. Аппарат оснащен модульной системой управления вооружением, благодаря которой покупатели аппарата смогут запускать с него ракеты собственной разработки. Первым оператором перспективного беспилотника станут британские Королевские ВВС. На вооружении Великобритании американский аппарат получит обозначение Protector RPA. В мае текущего года на SkyGuardian испытали защиту от молний для беспилотников - сеть переплетающихся медных проволочек, вмонтированных в поверхность планера.

Первым в истории беспилотником, совершившим трансатлантический перелет, в 2011 году стал аппарат Euro Hawk. Его разработка велась в интересах ВВС Германии на базе американского беспилотника RQ-4 Global Hawk Block 20. Euro Hawk перелетел с базы ВВС США Эдвардс в Калифорнии на аэродром в немецком Манхинге за 22 часа. Euro Hawk относится к классу стратегических беспилотников. Его крейсерская высота полета составляет 18 тысяч метров, а продолжительность нахождения в воздухе - около 35 часов.

Василий Сычёв