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Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику

28.06.2018 N+1 84 1
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MQ-9B
БЛА MQ-9B SkyGuardian (Predator B).
Источник: фото GA-ASI

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian 10-11 июля 2018 года выполнит трансатлантический перелет из центра подготовки операторов беспилотников в Гранд-Форкс в Северной Дакоте в Глостершир в Великобритании. Согласно сообщению компании General Atomics, разрабатывающей аппарат, это будет первый в истории трансатлантический перелет средневысотного беспилотника с большой продолжительностью полета. Это будет также первый случай, когда дрон под контролем оператора за пределами прямой видимости войдет в воздушное пространство Великобритании.

К классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов с большой продолжительностью полета принято относить дроны, крейсерский полет которых проходит на высоте от 3 до 9,1 тысячи метров. Обычно продолжительность полета таких беспилотников составляет от 24 до 48 часов, хотя может быть увеличена по мере разработки новых двигателей и композиционных материалов. Высота крейсерского полета беспилотник а SkyGuardian составляет 7,5 тысячи метров. Аппарат может развивать скорость до 210 узлов (388 километров в час) и способен находиться в воздухе до 35 часов.

Предстоящий перелет MQ-9B будет преследовать две цели: испытания аппарата дальним перелетом и перегонка беспилотника для участия в британском авиасалоне RIAT 2018. Данные, собранные в ходе перелета, будут использованы в программе сертификации SkyGuardian для полетов в общем с гражданской авиацией воздушном пространстве. После завершения этой программы американский беспилотник, создающийся на базе MQ-9 Reaper и ранее обозначавшийся как Certifiable Predator B, станет первым сертифицированным ударным дроном, допущенным к полетам в едином воздушном пространстве.

Во время трансатлантического перелета управление MQ-9B будет осуществляться посредством системы спутниковой связи британской телекоммуникационной компании Inmarsat. Другие подробности о предстоящем перелете не уточняются.

MQ-9B совершил первый полет в конце 2016 года. Аппарат оснащен модульной системой управления вооружением, благодаря которой покупатели аппарата смогут запускать с него ракеты собственной разработки. Первым оператором перспективного беспилотника станут британские Королевские ВВС. На вооружении Великобритании американский аппарат получит обозначение Protector RPA. В мае текущего года на SkyGuardian испытали защиту от молний для беспилотников - сеть переплетающихся медных проволочек, вмонтированных в поверхность планера.

Первым в истории беспилотником, совершившим трансатлантический перелет, в 2011 году стал аппарат Euro Hawk. Его разработка велась в интересах ВВС Германии на базе американского беспилотника RQ-4 Global Hawk Block 20. Euro Hawk перелетел с базы ВВС США Эдвардс в Калифорнии на аэродром в немецком Манхинге за 22 часа. Euro Hawk относится к классу стратегических беспилотников. Его крейсерская высота полета составляет 18 тысяч метров, а продолжительность нахождения в воздухе - около 35 часов.


Василий Сычёв
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Продукция
Euro Hawk
Global Hawk
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17219
№1
28.06.2018 01:35
Уже приводил, ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД, повторюсь - примерно 7 кг С ТОПЛИВОМ  машина дальность более 3000км,


перелетал условно Атлантику с Канады в Ирландию. Автор Майнард Хилл, мир праху его, выдающийся Инженер был, таких в США сейчас очень мало, возможно что и нет, запускает свой ТАМ-5:


Двигатель там стоял неоптимизированный 4-тактный 1972-74гг выпуска. Конструкция бальса (дерево пористое) да плёнка, клей вот и всё.
В 1973 году Мэйнард изобрёл электростатический автопилот:


До безобразия прост, примерно как когда-то в 1930-е механические автопилоты на консервной банке имели автомат высоты а точность по треугольному маршруту 60км достигала 400м.


Физический смысл навигации автопилота:

https://diydrones.com/profiles/blogs/1973-maynard-hill-invents-the

Ввиду того что машинка маленькая ей перелететь Атлантику было куда сложнее чем тяжёлому дрону (для винтовых). Никакой углепластик Майнард не особо применял. Крыло большого удлинения тоже. Дрон не самолёт и самолёт не аэродинамика лишь а совокупность параметров, угадать их в ТЗ на пределе очень трудно.
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