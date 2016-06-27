Сирия: раскрыт секрет боеспособности С-125, "Квадрат" и "Оса"

Кроме современных зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", "Бук-М2Э" и "Печора-2М", сирийские ПВО обладают внушительным арсеналом старых систем. По-прежнему на боевом дежурстве находятся С-75, С-200, С-125, "Квадрат" и "Оса".

Фото: Отвага2004

Судя по последним событиям, даже старые комплексы могут работать против современных западных крылатых ракет.

Долгое время многие эксперты просто в это не верили. Но секрет повышения боеспособности раскрыла сама сирийская сторона.

Фото: Отвага2004

Как оказалось, сирийцы самостоятельно провели модернизацию имевшихся у них "ветеранов". На них были установлены современные тепловизионные камеры, которые позволяют, не обнаруживая себя, "видеть" противника на дистанции в несколько десятков километров. Например, на ЗРК "Оса", по сирийским данным, стоит тепловизор корейского производства.

Конечно, такой модернизацией всех проблем не решить, сказывается возраст и самих ракет. К сожалению, они не всегда срабатывают так, как положено.

Фото: Отвага2004

Однако в целом, по сравнению с первоначальными версиями, боевые возможности этих комплексов значительно возросли. К сожалению, не все ЗРК успели получить такие прицельные комплексы, Сказываются финансовые ограничения.

Дмитрий Лемешко