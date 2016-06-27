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Сирия: раскрыт секрет боеспособности С-125, "Квадрат" и "Оса"

28.06.2018 Вестник Мордовии 113 0
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Кроме современных зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", "Бук-М2Э" и "Печора-2М", сирийские ПВО обладают внушительным арсеналом старых систем. По-прежнему на боевом дежурстве находятся С-75, С-200, С-125, "Квадрат" и "Оса".

Фото: Отвага2004

Судя по последним событиям, даже старые комплексы могут работать против современных западных крылатых ракет.

Долгое время многие эксперты просто в это не верили. Но секрет повышения боеспособности раскрыла сама сирийская сторона.

Фото: Отвага2004

Как оказалось, сирийцы самостоятельно провели модернизацию имевшихся у них "ветеранов". На них были установлены современные тепловизионные камеры, которые позволяют, не обнаруживая себя, "видеть" противника на дистанции в несколько десятков километров. Например, на ЗРК "Оса", по сирийским данным, стоит тепловизор корейского производства.

Конечно, такой модернизацией всех проблем не решить, сказывается возраст и самих ракет. К сожалению, они не всегда срабатывают так, как положено.

Фото: Отвага2004

Однако в целом, по сравнению с первоначальными версиями, боевые возможности этих комплексов значительно возросли. К сожалению, не все ЗРК успели получить такие прицельные комплексы, Сказываются финансовые ограничения.


Дмитрий Лемешко
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
КУБ
Печора-2М
С-125
С-200
С-75

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