Электробусы КАМАЗ для Москвы



Электробус КАМАЗ-6282.

Источник: http://www.moe-online.ru/ Электробус КАМАЗ-6282.Источник: http://www.moe-online.ru/

Тендер на поставку ста единиц электробусов для Мосгортранса, выигранный «КАМАЗом» в середине мая, стал первым шагом по выходу компании на рынок Москвы с пассажирским транспортом.

Электробус КАМАЗ-6282, разработанный конструкторами Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ», является одним из самых высокотехнологичных продуктов компании.

Низкопольный, вмещающий не менее 85 пассажиров, электробус оборудован самым современным оборудованием – от спутниковой навигации до USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. Помимо собственно машин, в Москву также будет поставлена 31 ультрабыстрая зарядная станция, закупать их планируется у одной из партнёрских фирм. На сегодня полная зарядка одного электробуса осуществляется за 24 минуты, и это не предел.

Кроме того, «КАМАЗ» должен обеспечить контракт жизненного цикла на 15 лет. «Это означает, что в ближайшее время в Москве будет создан сервисный центр для обслуживания экологичной пассажирской техники КАМАЗ, – поделился заместитель генерального директора по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Николай Пронин. – Нельзя не отметить и массу требований Мосгортранса к продукту, которые были отражены в техническом задании – более тысячи, от смены маски до телеметрического оборудования. Если стандартное техзадание – это две-три странички, то здесь оно заняло свыше 150 страниц. В требованиях заказчика также поддержание коэффициента технической готовности на очень высоком уровне: 0,9 – по машинам и 0,97 – по зарядным станциям».

Высокие требования к продукту – объективная необходимость. Техзадания обсуждались публично, в совместной работе были заинтересованы все стороны: «КАМАЗ», Мосгортранс и департамент транспорта Москвы. Благодаря такому подходу удалось предложить заказчику подходящий для столицы вариант электробуса.

«Наша цель – уметь предложить каждому городу, региону, в зависимости от климата и инфраструктуры своё, оптимальное именно для них, решение. Это нашло отражение в Стратегии «КАМАЗа» по пассажирскому транспорту, принятой в ноябре прошлого года, – подчеркнул Николай Пронин. – Электробусы это продукт для крупных городов, для курортных зон. В Крыму, например, даже воздух совсем другой – как не думать о том, чтобы сохранить такие оазисы? Троллейбусы актуальны там, где сохранилась контактная сеть – кстати, очень дорогая. На дизельные экологичные автобусы тоже есть спрос. Мы намерены развивать нашу линейку пассажирских машин не только «вглубь», то есть с различными источниками энергии, но и вширь, чтобы иметь возможность предложить клиенту и особо большой автобус, и средний. Имея базовую машину, далее менять размерность, схемы компоновки – как принято в обычной мировой практике. Задачи по расширению модельного ряда перед конструкторской службой уже обозначены».