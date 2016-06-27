В Саратовской области начались Всеармейские соревнования среди аэрозольных и огнеметных подразделений
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дымовая машина ТДА-3.
Источник: http://www.arms-expo.ru/
На полигоне Шиханы в Саратовской области начались Всеармейские конкурсы в рамках АрМИ-2018 среди аэрозольных и огнеметных подразделений «Безопасная среда» и «Белое солнце», соответственно.
В конкурсе среди аэрозольных подразделений принимают участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты местной дислокации. Соревнования предусматривают выполнение 7 нормативов по свертыванию и развертыванию новейшей дымовой машины ТДА-3, её снаряжению аэрозолеобразующим составом, определению метеоданных, осуществлению аэрозольной маскировки объекти, а также подготовке табельных средств специальной обработки для проведения частичной специальной обработки, преодолению заражённого участка местности.
В конкурсе среди огнеметчиков также принимают участие шесть команд, вместо Северного флота в нем представлена команда Воздушно-десантных войск. По условиям соревнований огнеметчикам нужно выполнить восемь нормативов, таких как высадка из боевой машины огнеметчика, выгрузка огнеметов, перевод огнемета из походного положения в боевое, преодоление полосы препятствий, боевая стрельба из автомата и реактивного пехотного огнемета.
Стрельбы из огнеметов состоятся в четверг, 28 июня. Они будут выполнены из новейших реактивных пехотных огнеметов ПДМ-А «Приз». Победители конкурсов будут определены в пятницу, 29 июня.
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27.06.2018
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