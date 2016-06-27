"Адский утенок". Почему Су-34 признали самой грозной ударной машиной в мире
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область).
Источник: © РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Николай Протопопов. Засечь одновременно десяток целей, сблизиться с ними на скорости две тысячи километров в час и обрушить на противника тонны тротила - на днях эксперты одного из ведущих западных изданий оборонной направленности Military Watch признали российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 самым эффективным в мире ударным самолетом. О том, почему с легендарной "тридцатьчетверкой" лучше не встречаться в бою, - в материале РИА Новости.
Рожденный удивлять
Су-34 поступили на вооружение Воздушно-космических сил России в 2014-м. Впервые в реальных боевых условиях они применялись в операции по принуждению Грузии к миру - в августе 2008-го пара "сушек" разбомбила позиции грузинской армии и "ослепила" радары ПВО с помощью подвесных контейнеров радиоэлектронной борьбы "Хибины". Эффективность самолетов удивила тогда не только грузинских военачальников, но и руководство НАТО, внимательно следившее за развитием событий в регионе.
Однако в полной мере свой ударный потенциал и выдающиеся боевые качества Су-34 продемонстрировали мировой общественности в ходе военной операции в Сирии. Их сразу бросили в бой, еще осенью 2015-го, и с тех пор эти истребители-бомбардировщики - постоянные герои оперативных сводок Минобороны.
Ракетно-бомбовые удары "сушек" ликвидировали сотни боевиков и их главарей, уничтожили десятки укрепленных командных пунктов и складов вооружения террористов, а также караваны автоцистерн с нефтью и колонны бронированной техники. Современные прицельные комплексы и системы наведения Су-34 позволяют применять ракеты "воздух-земля", управляемые и обычные бомбы с ювелирной точностью.
Кроме того, за счет высокой маневренности и горизонтальной скорости истребитель-бомбардировщик способен вести воздушный бой, причем атаковать. В арсенале Су-34 - 30-миллиметровая автоматическая пушка ГШ-301, на него можно "подвесить" авиационные ракеты средней и малой дальности, а бортовые РЛС обнаруживают крупные воздушные цели на расстоянии до 250 километров.
После того как в ноябре 2015-го F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24, "тридцатьчетверки" в Сирии не вылетают на боевые задания без ракет "воздух-воздух". Самолет оборудован радиолокационными средствами заднего обзора и вооружением, которые помогут с легкостью избавиться практически от любого вражеского истребителя, "присевшего на хвост".
Стоить отметить, что успехи Су-34 в Сирии серьезно усилили интерес к этой модели за рубежом. Так, топ-менеджмент "Рособоронэкспорта" докладывал о значительно возросшем внимании к бомбардировщику в нескольких ближневосточных странах.
|Истребитель-бомбардировщик Су-34.
|Источник: jpgazeta.ru
Ударный "дальнобойщик"
К разработке нового фронтового бомбардировщика на замену устаревающего Су-24 КБ "Сухого" приступило в середине 1980-х. За основу взяли схему и планер истребителя Су-27, подвергнув все существенным доработкам. Новейшее бортовое оборудование, малозаметность и помехозащищенность, мощное вооружение и продвинутые средства радиолокации вплотную приблизили "тридцатьчетверку" к самолетам пятого поколения.
"На Западе машины такого типа называют тактическими истребителями или истребителями-бомбардировщиками и классифицируют как interdiction aircraft, - рассказывает РИА Новости авиационный эксперт Владимир Карнозов. - По-русски его можно назвать самолетом изоляции боевых действий. То есть главная его задача - это все-таки уничтожение наземных целей, хотя он способен эффективно уклоняться от атаки и обороняться в воздушном бою. Например, штурмовик Су-25 в основном наносит удары по целям непосредственно на линии фронта, а Су-34 обеспечивает изоляцию от тыла - он нужен, чтобы противник не смог подвезти боеприпасы или доставить подкрепление".
Су-34 - молодой самолет, относительно недавно запущенный в серию, но разработчикам и производителю удалось полностью излечить его от "детских болезней". "На доработку и оптимизацию систем обычно уходят многие годы, и, как известно, это очень непростая задача. Бывает, что самолеты десятилетиями стоят на вооружении, а их оборудование не доведено до совершенства. По всей видимости, с Су-34 эта задача успешно решена - он широко и успешно применяется в Сирии. Возможно, это и побудило иностранных коллег поставить самолету такую высокую оценку", - отмечает Карнозов.
Сильная сторона бомбардировщика - радиолокационный комплекс, его "глаза и уши". Су-34 оборудован радаром с пассивной фазированной решеткой с электронным сканированием, дополнительно работает оптико-электронный комплекс с большим увеличением. Такой системой может похвастаться далеко не каждый боевой самолет. В результате "сушка" не только способна наносить удары по неподвижным целям, но и обнаруживать, сопровождать и уничтожать движущиеся объекты.
Еще одна особенность - размещение экипажа в кабине. В Су-34 летчики сидят бок о бок. Такую компоновку могут позволить себе только тяжелые бомбардировщики - пилоты тактических самолетов схожего взлетного веса обычно располагаются в тандеме, друг за другом. "Посадка бок о бок дает ряд преимуществ, особенно в боевых, экстремальных условиях - экипаж переговаривается без радиостанции, улучшается и упрощается взаимодействие между летчиками. Они используют часть датчиков и устройств совместно, повышается слетанность, когда люди чувствуют локоть друг друга", - поясняет Карнозов.
Что немаловажно, Су-34 - просторный и комфортный самолет. В длительных перелетах можно встать, размяться, пройтись в зоне отдыха за креслами, выпить чашечку кофе или чая.
Непохожие близнецы
Одним из немногочисленных зарубежных конкурентов Су-34 считается истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Этот самолет тоже создавался на базе тяжелого истребителя F-15 на замену устаревшему бомбардировщику F-111. Он стоит на вооружении американских ВВС с конца 1980-х и обкатан почти во всех военных операциях США - в Персидском заливе, Афганистане, Югославии, Ливии.
Для "Ударного орла" предусмотрена возможность нести дополнительный запас топлива в так называемых конформных баках - это его преимущество. Самолет вооружается управляемыми ракетами, неуправляемыми и "умными" бомбами с системой JDAM, противокорабельными ракетами и даже тактическим ядерным оружием. Максимальная скорость чуть выше, чем у Су-34, - около 2,5 Маха, однако это только на "пустом" самолете без внешних подвесок. Боевые радиусы примерно одинаковы - около тысячи километров, но у "сушки" более весомая ракетно-бомбовая нагрузка.
Главное, на что обращают внимание американские специалисты, российские Су-34 способны наносить удары на значительном расстоянии от мест базирования. Например, развернутые в Сирии достанут до целей почти по всему Ближнему Востоку, а из Калининграда - до Германии, Прибалтики и Скандинавии.
В последние годы промышленность нарастила темпы поставок Су-34 в российскую армию. Они базируются по всей России - в Воронежской, Челябинской, Ростовской, Астраханской областях, Хабаровском крае. По сообщению Минобороны, до 2020 года в ВКС поступит около ста новых машин.
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27.06.2018
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