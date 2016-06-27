Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В США рассказали о провале российской лунной миссии

28.06.2018 Lenta.ru 114 0
0
Понравилась новость?
 0
Рисунок станции "Луна-Глоб"
Рисунок станции "Луна-Глоб".
Источник: joy4mind.com

Первая российская лунная миссия "Луна-Глоб" сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами, сообщает NASASpaceFlight.com.

Американское издание отмечает, что разработчик "Луна-Глоб" испытывает трудности с гиростабилизатором, необходимым для точного определения ориентации в окружающем пространстве. Оборудование, созданное российским подрядчиком, "не работало должным образом", тогда как покупка европейских аналогов невозможна из-за санкций. В настоящее время, отмечает портал, разработка гиростабилизатора поручена другой российской компании, однако соответствующие работы не будут завершены ранее 2020 года.

Такая задержка, пишет NASASpaceFlight.com, может спровоцировать еще большее отставание в темпах реализации миссии из-за изменения баллистических условий перелета от Земли к Луне (новый гиростабилизатор оказывается в шесть раз тяжелее запланированного, а первоначально миссию планировалось запускать на индийской легкой ракете).

Подобные задержки, продолжает издание, привели к отказу Швеции от сотрудничества с Россией по "Луна-Глоб", в результате чего один из ключевых приборов миссии, шведский LINA-XSAN (eXtra Small Analyzer for Neutrals), необходимый для изучения взаимодействия космической плазмы с поверхностью Луны, будет установлен на китайском луноходе миссии Chang'e 4.

Издание пишет, что ученые высказываются в поддержку переноса запуска "Луна-Глоб" на 2021 год, что не устраивает "Роскосмос".

Последняя советская (российская) миссия на Луну ("Луна-24"), в ходе которой на Землю со спутника были доставлены образцы грунта, состоялась в 1976-м. В ходе миссии "Луна-Глоб" ("Луна-25") планируется отправка спускаемого аппарата, который должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Запуск российской миссии, изначально запланированной на 2016-й, впоследствии был перенесен на 2019-й.
27.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Швеция
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 02:10
  • 74
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 28.06 02:03
  • 45
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 28.06 01:48
  • 1
Японский зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли
  • 28.06 01:47
  • 1
Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
  • 28.06 01:35
  • 1
Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику
  • 28.06 01:35
  • 6
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 28.06 01:21
  • 1
Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"
  • 28.06 00:24
  • 1
Электробусы КАМАЗ для Москвы
  • 27.06 21:47
  • 27
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 27.06 21:29
  • 8
Казна отпущения
  • 27.06 21:22
  • 26
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 27.06 21:05
  • 1
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
  • 27.06 20:55
  • 1
Казанский вертолетный завод планирует довести объемы выпуска "Ансатов" до 30 машин в год
  • 27.06 19:47
  • 90
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.06 19:41
  • 16
Появилась новая информация о российском тяжелом беспилотнике "Охотник"
другие обсуждаемые темы