В США рассказали о провале российской лунной миссии



Рисунок станции "Луна-Глоб".

Источник: joy4mind.com Рисунок станции "Луна-Глоб".Источник: joy4mind.com

Первая российская лунная миссия "Луна-Глоб" сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами, сообщает NASASpaceFlight.com.

Американское издание отмечает, что разработчик "Луна-Глоб" испытывает трудности с гиростабилизатором, необходимым для точного определения ориентации в окружающем пространстве. Оборудование, созданное российским подрядчиком, "не работало должным образом", тогда как покупка европейских аналогов невозможна из-за санкций. В настоящее время, отмечает портал, разработка гиростабилизатора поручена другой российской компании, однако соответствующие работы не будут завершены ранее 2020 года.

Такая задержка, пишет NASASpaceFlight.com, может спровоцировать еще большее отставание в темпах реализации миссии из-за изменения баллистических условий перелета от Земли к Луне (новый гиростабилизатор оказывается в шесть раз тяжелее запланированного, а первоначально миссию планировалось запускать на индийской легкой ракете).

Подобные задержки, продолжает издание, привели к отказу Швеции от сотрудничества с Россией по "Луна-Глоб", в результате чего один из ключевых приборов миссии, шведский LINA-XSAN (eXtra Small Analyzer for Neutrals), необходимый для изучения взаимодействия космической плазмы с поверхностью Луны, будет установлен на китайском луноходе миссии Chang'e 4.

Издание пишет, что ученые высказываются в поддержку переноса запуска "Луна-Глоб" на 2021 год, что не устраивает "Роскосмос".

Последняя советская (российская) миссия на Луну ("Луна-24"), в ходе которой на Землю со спутника были доставлены образцы грунта, состоялась в 1976-м. В ходе миссии "Луна-Глоб" ("Луна-25") планируется отправка спускаемого аппарата, который должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Запуск российской миссии, изначально запланированной на 2016-й, впоследствии был перенесен на 2019-й.