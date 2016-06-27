РЛС пятого поколения поступила на вооружение подразделений под Самарой
|
|
Радиолокационная станция "Противник-ГЕ" Источник: http://www.militaryparitet.com/.
Универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ» поступила на вооружение подразделений противовоздушной обороны в Самарской области.
РЛС предназначена для контроля пространства, обнаружения, определения координат (азимут, дальность, высота), скорости и траектории полёта воздушных целей на больших дальностях и высотах с высокой разрешающей способностью. Станция работает в условиях интенсивного радиопротиводействия при работе в составе автоматизированной системы управления противовоздушной обороны, сил быстрого реагирования и системы управления воздушным движением.
Локатор РЛС способен в условиях интенсивного радиопротиводействия без дополнительных уточнений выдавать информацию одновременно для наведения истребителей и целеуказания зенитным ракетным дивизионам. Высота просмотра воздушного пространства - до нескольких сотен километров.
|
26.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2018 В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
03.04.2018 Белоруссия до конца года получит из России батарею "ТОР-М2"
06.02.2018 Про миллиард: итоги работы национального ВПК в 2017 году
24.01.2018 Серьезную модернизацию армии белорусский бюджет сегодня не вытянет
01.09.2017 Передовые разработки ОПК
28.08.2017 "Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
18.07.2017 Глава Минобороны Белоруссии: учение "Запад-2017" не направлено против третьих стран
13.06.2017 Радиотехнические войска ВКС РФ модернизируют уникальный комплекс "Небо-М"