РЛС пятого поколения поступила на вооружение подразделений под Самарой



Радиолокационная станция "Противник-ГЕ" Источник: http://www.militaryparitet.com/. Радиолокационная станция "Противник-ГЕ" Источник: http://www.militaryparitet.com/.

Универсальная мобильная трехкоординатная радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ» поступила на вооружение подразделений противовоздушной обороны в Самарской области.

РЛС предназначена для контроля пространства, обнаружения, определения координат (азимут, дальность, высота), скорости и траектории полёта воздушных целей на больших дальностях и высотах с высокой разрешающей способностью. Станция работает в условиях интенсивного радиопротиводействия при работе в составе автоматизированной системы управления противовоздушной обороны, сил быстрого реагирования и системы управления воздушным движением.

Локатор РЛС способен в условиях интенсивного радиопротиводействия без дополнительных уточнений выдавать информацию одновременно для наведения истребителей и целеуказания зенитным ракетным дивизионам. Высота просмотра воздушного пространства - до нескольких сотен километров.