Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Армейские дни национальной кухни по мотивам мундиаля

28.06.2018 Кириллу Серебрянникову 570 0
0
Понравилась новость?
 +2

Сложилось устойчивое мнение, что служба в армии – это потраченное время. Весь год молодые люди проводят в замкнутом пространстве своей части, в то время как насыщенная жизнь проходит мимо. Особенно так кажется, когда Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.


Но современная армия развенчивает этот миф. Пусть солдаты, проходящие сейчас службу, не могут поучаствовать в футбольной жизни лично, но праздник никто не отменял. Так, военнослужащие в/ч №11386 в Самаре пришли в столовую на обычный обед, а попали в австралийский ресторан. Суп по-мельбурнски, салат по-сиднейски, курица по-австралийски, – так 21 июня «болели» за команду с зелёного континента в рамках Дней национальной кухни самарские солдаты.


Источник: КС

«Вива Перу!» – под таким девизом прошёл обед в екатеринбургской части № 22316. Перуанская кухня удивила своим разнообразием и порой сочетанием несочетаемого, но военные с большим удовольствием пробовали рагу из жареных овощей с различными приправами, мясо с картофелем, рисом, луком и перцем, и конечно, отведали характерное для перуанской кухни блюдо «Ахи-де-гальина»: курицу в сметанном соусе со специями.


Источник: КС

Говорят, что только находясь в Исландии, можно отведать настоящие шедевры её национальной кухни. Но в волгоградской в/ч №22220 удалось приготовить блюда по уникальным кулинарным рецептам кухни викингов в солдатской столовой. Уха по-исландски, салат Рейкьявик, курица в соевом соусе, – всё просто, немного аскетично, но вкусно и питательно. То, что нужно настоящему войну, чтобы восстановить силы после боевой подготовки.


Источник: КС

Ярким и сочным получился матч между Кореей и Мексикой 23 июня в Ростове-на-Дону. Таким же обедом «отметили» победу мексиканцев в в/ч №41767. Острая курица и пряный рис, суп-пюре из чечевицы и говядины, фахитас и обилие свежих овощей пришлись по душе военнослужащим.


Источник: КС

Несмотря на то, что 24 июня на стадионе «Нижний Новгород» сборная Англии разгромила команду Панамы со счётом 6:1, панамские футболисты и фанаты счастливы. Пока весь мир гадает, в чём секрет такой жизнерадостности, солдаты из в/ч № 12801 раскрыли тайну. Заряд сил и энергии они получают из блюд своей кухни. Типичный обед в Панаме состоит из риса с мясом, фасолью и овощами, а также обязательно супа. Военнослужащие, и правда, отметили прилив сил, бодрости и улучшение настроения, особенно после супа с крупой «Гуачо».


Источник: КС

Кстати, работники столовых творчески подходят не только к приготовлению блюд, но и к их подаче. Работницы столовой в/ч №64424 в Казани встречали бойцов колумбийской национальной выпечкой и угощали жареной в специях говядиной, рисом с кукурузой и фасолью и традиционным супом.


Источник: КС

Правда, такие Дни национальной кухни становятся скорее способом познакомить солдат именно с культурой разных стран, нежели разнообразить их питание. С тех пор как разработкой меню и приготовлением блюд для солдатского стола занялись гражданские повара, армейская еда стала куда более качественной, чем раньше. Например, на обед бойцам всегда предоставляется выбор: два первых блюда, три вторых, чай, компот или сок, а также возможность составить овощной микс на свой вкус из салат-бара. Ежедневный солдатский рацион сбалансирован, богат витаминами и способен компенсировать все энергозатраты при физических нагрузках.


Дни национальной кухни, а также праздничные обеды в честь Нового года, 23 февраля или Дня Победы, которые стали армейской традицией с приходом гражданских поваров, – это вкусный способ сплотить воинский коллектив и укрепить моральный и боевой дух солдат.
26.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Кириллу Серебрянникову
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Колумбия
Мексика
Панама
Перу
Россия
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 02:10
  • 74
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 28.06 02:03
  • 45
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 28.06 01:48
  • 1
Японский зонд "Хаябуса-2" достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли
  • 28.06 01:47
  • 1
Индия намерена стать лидером по добыче гелия-3 на Луне
  • 28.06 01:35
  • 1
Средневысотный беспилотник впервые перелетит через Атлантику
  • 28.06 01:35
  • 6
Долгая дорога к ядерному "Буревестнику"
  • 28.06 01:21
  • 1
Компания BlueBird Aero Systems разработала транспортную версию БЛА "ТандерБи"
  • 28.06 00:24
  • 1
Электробусы КАМАЗ для Москвы
  • 27.06 21:47
  • 27
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 27.06 21:29
  • 8
Казна отпущения
  • 27.06 21:22
  • 26
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 27.06 21:05
  • 1
Россия продолжает испытывать ядерные ракеты, способные уничтожить миллионы человек
  • 27.06 20:55
  • 1
Казанский вертолетный завод планирует довести объемы выпуска "Ансатов" до 30 машин в год
  • 27.06 19:47
  • 90
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.06 19:41
  • 16
Появилась новая информация о российском тяжелом беспилотнике "Охотник"
другие обсуждаемые темы