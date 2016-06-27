Армейские дни национальной кухни по мотивам мундиаля

Сложилось устойчивое мнение, что служба в армии – это потраченное время. Весь год молодые люди проводят в замкнутом пространстве своей части, в то время как насыщенная жизнь проходит мимо. Особенно так кажется, когда Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу.

Но современная армия развенчивает этот миф. Пусть солдаты, проходящие сейчас службу, не могут поучаствовать в футбольной жизни лично, но праздник никто не отменял. Так, военнослужащие в/ч №11386 в Самаре пришли в столовую на обычный обед, а попали в австралийский ресторан. Суп по-мельбурнски, салат по-сиднейски, курица по-австралийски, – так 21 июня «болели» за команду с зелёного континента в рамках Дней национальной кухни самарские солдаты.

Источник: КС

«Вива Перу!» – под таким девизом прошёл обед в екатеринбургской части № 22316. Перуанская кухня удивила своим разнообразием и порой сочетанием несочетаемого, но военные с большим удовольствием пробовали рагу из жареных овощей с различными приправами, мясо с картофелем, рисом, луком и перцем, и конечно, отведали характерное для перуанской кухни блюдо «Ахи-де-гальина»: курицу в сметанном соусе со специями.

Источник: КС

Говорят, что только находясь в Исландии, можно отведать настоящие шедевры её национальной кухни. Но в волгоградской в/ч №22220 удалось приготовить блюда по уникальным кулинарным рецептам кухни викингов в солдатской столовой. Уха по-исландски, салат Рейкьявик, курица в соевом соусе, – всё просто, немного аскетично, но вкусно и питательно. То, что нужно настоящему войну, чтобы восстановить силы после боевой подготовки.

Источник: КС

Ярким и сочным получился матч между Кореей и Мексикой 23 июня в Ростове-на-Дону. Таким же обедом «отметили» победу мексиканцев в в/ч №41767. Острая курица и пряный рис, суп-пюре из чечевицы и говядины, фахитас и обилие свежих овощей пришлись по душе военнослужащим.

Источник: КС

Несмотря на то, что 24 июня на стадионе «Нижний Новгород» сборная Англии разгромила команду Панамы со счётом 6:1, панамские футболисты и фанаты счастливы. Пока весь мир гадает, в чём секрет такой жизнерадостности, солдаты из в/ч № 12801 раскрыли тайну. Заряд сил и энергии они получают из блюд своей кухни. Типичный обед в Панаме состоит из риса с мясом, фасолью и овощами, а также обязательно супа. Военнослужащие, и правда, отметили прилив сил, бодрости и улучшение настроения, особенно после супа с крупой «Гуачо».

Источник: КС

Кстати, работники столовых творчески подходят не только к приготовлению блюд, но и к их подаче. Работницы столовой в/ч №64424 в Казани встречали бойцов колумбийской национальной выпечкой и угощали жареной в специях говядиной, рисом с кукурузой и фасолью и традиционным супом.

Источник: КС

Правда, такие Дни национальной кухни становятся скорее способом познакомить солдат именно с культурой разных стран, нежели разнообразить их питание. С тех пор как разработкой меню и приготовлением блюд для солдатского стола занялись гражданские повара, армейская еда стала куда более качественной, чем раньше. Например, на обед бойцам всегда предоставляется выбор: два первых блюда, три вторых, чай, компот или сок, а также возможность составить овощной микс на свой вкус из салат-бара. Ежедневный солдатский рацион сбалансирован, богат витаминами и способен компенсировать все энергозатраты при физических нагрузках.

Дни национальной кухни, а также праздничные обеды в честь Нового года, 23 февраля или Дня Победы, которые стали армейской традицией с приходом гражданских поваров, – это вкусный способ сплотить воинский коллектив и укрепить моральный и боевой дух солдат.