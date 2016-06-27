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НПО «Наука» и Фонд развития промышленности подписали договор целевого займа

26.06.2018 ПАО НПО "Наука" 272 0
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пик НПО Наука
Строительство производственно-испытательного комплекса НПО «Наука» во Владимирской области.
Источник: http://www.npo-nauka.ru/

21 июня 2018 года НПО «Наука» и Фонд развития промышленности подписали договор целевого займа на сумму 96,7 млн. рублей по программе «Лизинговые проекты». Заемные средства Фонда будут направлены на приобретение технологического оборудования для получения гальванических покрытий (электрохимическая технология обработки металлических изделий), а также вакуумного и компрессорного оборудования для нового производственно-испытательного комплекса НПО «Наука» во Владимирской области.


В настоящее время компания реализует проект релокации и модернизации производства, что подразумевает внедрение передовых технологий и современного оборудования.

Новая техника поможет увеличить производительность труда, расширить ассортимент и повысить качество выпускаемых изделий, что окажет положительное влияние на надежность и ценность продукции НПО «Наука».
26.06.2018
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принадлежат ПАО НПО "Наука"
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