Военные строители возведут новый корпус Нахимовского училища

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возводят новый многофункциональный корпус Нахимовского Военно-морского училища общей площадью около 40 тыс. квадратных метров в Санкт-Петербурге.

Новое 6-ти этажное здание училища, с небольшим куполом в центре, примкнет флангами к старому учебно-казарменному корпусу.

Вместе с основным строительством идет его глубокая реконструкция комплекса, в том числе производится замена стен и потолочных перекрытий, усиление несущих конструкций, изменение конфигурации классов, кабинетов и аудиторий, монтаж инженерных систем.

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С момента формирования Нахимовское училище не имело единой территории. После реализации проекта легендарная "Нахимовка" получит архитектурный ансамбль в форме классического каре с плацом для построений во внутреннем дворе. Это позволит создать условия для качественного обучения воспитанников согласно нормам учреждений полного пансиона.

Перед началом работ военные строители предусмотрели конструктивные изменения для двух нестандартных объектов.

Старая водогрейная котельная, после возведения нового здания, стояла бы в замкнутом пространстве. В проекте изначально рассчитали ее перенос ближе к улице Пеньковой.

Внутри "красных линий" строительной площадки оказалось историческое инженерное сооружение (1910 года постройки) Резервуар чистой воды с двумя павильонами на поверхности и подземной емкостью.

Сейчас два небольших домика - портала наземной части сохранены. Они будут отреставрированы с восстановлением утраченных декоративных элементов фасадов. Специально для таких работ военные строители привлекли опытных реставраторов Санкт-Петербурга. На территории вновь будет разбит сад.

В ходе второго этапа строительства будет создана единая замкнутая территория Нахимовского училища с новыми спортивными, игровыми площадками и гимнастическим городком.

Юбилейный 70-й выпуск Нахимовского военно-морского училища

Торжественная церемония юбилейного 70-го выпуска из Нахимовского Военно-Морского Училища состоялась в Санкт-Петербурге. По инициативе начальника Нахимовского Военно-Морского Училища контр-адмирала Анатолия Минакова и по указанию Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва выпуск нахимовцев был впервые произведен в Атриуме Центрального Военно-Морского Училища, где хранится «Дедушка Российского флота» - Ботик Петра Первого.

Торжественное мероприятие прошло с участием заместителя Главнокомандующего ВМФ России вице-адмирала Александра Федотенкова, начальника НВМУ контр-адмирала Анатолия Минакова и директора ЦВММ Руслана Нехая, посвященные юбилейному 70-му выпуску из Нахимовского военно-морского училища. В строю выпускников стояли 52 нахимовца, большинство из которых выразили желание продолжить обучение в высших военно-морских и военных учебных заведениях.

В торжествах, завершившихся праздничным концертом выпускников для родителей, приняли участие представители главного командования военно-морского флота, почетные гости, ветераны ВМФ, выпускники прошлых лет и родители нынешних выпускников.

С напутственным словом от имени Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Владимира Королёва выпускникам обратился Заместитель Главкома ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков. Поздравив нахимовцев с окончанием учебы, Александр Федотенков сказал:

- Семь лет вы жили одной семьей, плечом к плечу осваивая знания и преодолевая все тяготы и испытания. Отныне каждый из вас будет сам строить свою судьбу. Благодаря вашим упорству, трудолюбию и приобретенным в стенах училища знаниям у вас есть все возможности для того, чтобы пройти жизненный путь с честью. Будьте примером в сохранении традиций русского воинства и нравственным эталоном. Успехов вам, дорогие выпускники!

Выпускников также поздравили и пожелали дальнейших успехов выпускник НВМУ 1973 года, начальник Научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения ВМФ адмирал Николай Максимов, председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1 ранга Михаил Ненаше, ветеран ВМФ контр-адмирал Кирилл Тулин, председатель Совета Союза суворовцев, нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга капитан 1 ранга Антон Грязнов.

Аттестат, медаль «За особые успехи в учении», нагрудный знак выпускника и ценный подарок от Министерства обороны РФ были вручены вице-адмиралом Александром Федотенковым нахимовцу Антону Андрусу, как лучшему выпускнику, окончившему училище с золотой медалью. Товарищи Антона по учебе получили аттестаты, нагрудные знаки и ценные подарки из рук почетных гостей праздника.

Торжественный выпуск нахимовцев завершили церемония прощания выпускников со знаменем училища, возложение цветов к памятнику Петру Первому в атриуме Центрального военно-морского музея и праздничный концерт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации