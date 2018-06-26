Беларусь представила роботизированного "Кентавра"

Belarus to unveil new Bogomol and Centaur unmanned ground systemshttps://t.co/Pa8yhRnM6J pic.twitter.com/fIXd8cArKi — Defence blog (@Defence_blog) 21 июня 2018 г.

В Минске на военном параде в честь Дня Независимости, который состоится 3 июля, широкой общественности будут продемонстрированы новейшие беспилотные системы "Богомол" и "Кентавр". Гусеничные роботы представляют собой дистанционно управляемые системы с различными видами оружия.

В частности, "Кентавр", как сообщает портал Defence Blog, предназначен для ведения эффективного пулеметного огня с места на дальности до 1000 метров по живой силе и беспилотным летательным аппаратам, движущихся со скоростью до 300 километров в час. Роботизированный комплекс оснащен соосным четырехствольным роторным 7,62-мм пулеметом. Его можно использовать для охраны периметра или объекта в автоматизированном режиме, а также в качестве патрульного для видеосъемки.

Дистанционное управление "Кентавром" производится на расстоянии до 5000 метров. Использование современных оптоэлектронных систем гарантирует легкий контроль и точность обнаружения и распознавания цели. Высокая маневренность и проходимость обеспечивают выполнение задач в сложных условиях местности, и в любых погодных условиях.

В свою очередь, "Богомол" способен поражать двигающиеся танки и другие бронированные цели на дальности до 4000 метров. Кроме того, белорусский робот имеет возможность уничтожать вертолеты на дистанции до 5000 метров. Максимальная скорость которых до 300 километров в час и на высоте до 500 метров. Команды управления для "Богомола" передаются на закрытой радиоволне.

Николай Грищенко