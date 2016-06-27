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США потратят полмиллиарда долларов на подземную войну

26.06.2018 Российская газета 491 0
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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник: Depositphotos

Три четверти сухопутных войск армии США: 26 бригад из 31 имеющейся, - обучат ведению боевых действий под землей. На новую программу планируется потратить 572 миллиона долларов.

Командование заявляет, что следующая война будет вестись в мегаполисах и солдаты должны уметь ориентироваться в городских подземных коммуникациях. Им необходимы новое оборудование и навыки, чтобы воевать в полной темноте и спертом воздухе, защищаться от вражеского огня, ожидающего за каждым поворотом широких, как улицы тоннелей, пишет Military.com.

Разработано и издано пособие по тактике ведения боя в городских коммуникациях. Особенно актуальна "подземная тема" стала на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове, поскольку КНДР располагает не только ядерным оружием, но и разветвленной системой тоннелей - в том числе ведущих в Южную Корею, - и способна скрытно перемещать по ним целые дивизии с бронетехникой.

В КНДР есть даже авиабаза, устроенная в недрах горы. Обширные сети подземных коммуникаций находятся под Москвой и другими старинными русскими городами. Наконец, тоннели активно используют террористические группировки в Ираке и Сирии, говорится в пособии.

По словам анонимного источника, программа "подземных войн" рассчитана на обучение командования 26 пехотных бригад действиям в городских катакомбах. Особенности новой тактики были продемонстрированы в январе на показательных учениях в Форте Хилл, Вирджиния.

- Ведение боевых действий под землей напоминают работу подразделений при штурме зданий, но есть и особенности. Например, полная темнота и отсутствие притока кислорода. Попробуйте в таких условиях вскрыть дверь газовой горелкой, - рассказал собеседник Military.com. Официальный представитель Пентагона отказался прокомментировать эту информацию.

На шести военных базах США имеются тренажеры, имитирующие подземные коммуникации, но лишь один из них, Тоннельный военный центр в Чина-Лейк, Калифорния достаточно велик для обучения больших подразделений. Остальные представляют собой макеты, слепленные из десятка автомобильных контейнеров. Правда, на Гавайях только что введен в строй образцовый "Учебный центр ассиметричной войны".

Для ведения боевых действий под землей подразделения планируется оснастить переносными радиостанциями MPU-5. Эти аппараты способны работать ретрансляторами и объединять в сеть надземных и подземных абонентов. Стоимость одного устройства 10 тысяч долларов. Дыхательные аппараты обойдутся армии США в $13 тыс. за штуку. Для "тоннельных войн" понадобятся также пуленепробиваемые щиты - как минимум два на отряд, - и очки ночного видения.

- Часть тяжелого оборудования для преодоления препятствий: газовые горелки, дисковые пилы, - есть в инженерных войсках. Для строительства тренажеров можно использовать старые контейнеры, которые валяются у каждого почтового отделения, - считает полковник Тоунли Хедрик, командир учебного центра в Форт Беннинг, Джорджия.

Его коллега Джейсон Демпси, имеющий опыт войны в Ираке и Афганистане, смотрит на новую затею скептически:

- Непонятно, зачем обучать новой тактике всю армию сразу. 26 бригад банально не поместятся в маленькой Корее, если дело дойдет до драки. Достаточно было взять несколько элитных подразделений на Аляске и на Гавайях - им это действительно может пригодиться.Похоже, оставшиеся не у дел после Афганистана дельцы разворачивают новый бизнес.


Антон Валагин
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
КНДР
Россия
Сирия
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО

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