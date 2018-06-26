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Китай произвел стрельбы стратегическими крылатыми ракетами

26.06.2018 Российская газета 690 2
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DF-10A
Стратегическая крылатая ракета наземного базирования DF-10A.
Источник: rg.ru

В Китае провели испытательные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A.

Как пишет информационный портал Sina, стрельбы проводили ракетные войска Народно-освободительной армии КНР. Произошло это в минувшие выходные. В качестве учебных целей использовали многоэтажные здания. Их полностью разрушили прямым попаданием. В каком конкретно районе производили стрельбы, в сообщении не указывается, пишет ТАСС.

DF-10 - дозвуковая крылатая ракета. Ее дальность, по информации китайского портала, от 1,5 до 2,5 тысячи километров. Ракета способна уничтожать любые цели: как наземные, так и подводные. При необходимости ее можно оснастить и ядерной боеголовкой массой до 500 килограммов.

По данным СМИ, данная китайская ракета - копия советской стратегической крылатой ракеты Х-55, созданная благодаря купленной на Украине технической документации. Пекин утверждает, что DF-10 - самостоятельная разработка. 


Светлана Цыганкова
25.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Китай
Украина
Проекты
Военные учения
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
4KOt
512
№1
26.06.2018 14:38
все самостоятельные военные разработки Китая имеют СССР'овскую предысторию))
0
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RU
Владислав
17184
№2
26.06.2018 15:06
Скорее в данном случае американскую AGM-86, даром что ли работают в США - каждая вторая статья с Ли и проч. китайскими фамилиями в AIAA идёт.


Томагавк, по моему помесь делали китайцы:




Подробне - виден ТПК и машины погрузки, носители.
В целом неоптимально т.к. если ОДНА КР такая будет на китайском грузовичке коих несколько десятков млн колесят вероятность поражения при простых средствах крайне мала.
https://dambiev.livejournal.com/691747.html
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