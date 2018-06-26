Китай произвел стрельбы стратегическими крылатыми ракетами



Стратегическая крылатая ракета наземного базирования DF-10A.

Источник: rg.ru Стратегическая крылатая ракета наземного базирования DF-10A.Источник: rg.ru

В Китае провели испытательные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A.

Как пишет информационный портал Sina, стрельбы проводили ракетные войска Народно-освободительной армии КНР. Произошло это в минувшие выходные. В качестве учебных целей использовали многоэтажные здания. Их полностью разрушили прямым попаданием. В каком конкретно районе производили стрельбы, в сообщении не указывается, пишет ТАСС.

DF-10 - дозвуковая крылатая ракета. Ее дальность, по информации китайского портала, от 1,5 до 2,5 тысячи километров. Ракета способна уничтожать любые цели: как наземные, так и подводные. При необходимости ее можно оснастить и ядерной боеголовкой массой до 500 килограммов.

По данным СМИ, данная китайская ракета - копия советской стратегической крылатой ракеты Х-55, созданная благодаря купленной на Украине технической документации. Пекин утверждает, что DF-10 - самостоятельная разработка.

Le TEL du missile de croisière DF-10A, à l'intérieur comme à l'extérieur. pic.twitter.com/Eg4mRgodjN — East Pendulum (@HenriKenhmann) 25 июня 2018 г.

Светлана Цыганкова