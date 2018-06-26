Китай произвел стрельбы стратегическими крылатыми ракетами
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Стратегическая крылатая ракета наземного базирования DF-10A.
Источник: rg.ru
В Китае провели испытательные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A.
Как пишет информационный портал Sina, стрельбы проводили ракетные войска Народно-освободительной армии КНР. Произошло это в минувшие выходные. В качестве учебных целей использовали многоэтажные здания. Их полностью разрушили прямым попаданием. В каком конкретно районе производили стрельбы, в сообщении не указывается, пишет ТАСС.
DF-10 - дозвуковая крылатая ракета. Ее дальность, по информации китайского портала, от 1,5 до 2,5 тысячи километров. Ракета способна уничтожать любые цели: как наземные, так и подводные. При необходимости ее можно оснастить и ядерной боеголовкой массой до 500 килограммов.
По данным СМИ, данная китайская ракета - копия советской стратегической крылатой ракеты Х-55, созданная благодаря купленной на Украине технической документации. Пекин утверждает, что DF-10 - самостоятельная разработка.
Le TEL du missile de croisière DF-10A, à l'intérieur comme à l'extérieur. pic.twitter.com/Eg4mRgodjN— East Pendulum (@HenriKenhmann) 25 июня 2018 г.
Светлана Цыганкова
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25.06.2018
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принадлежат Российская газета
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4KOt
512
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№1
26.06.2018 14:38
все самостоятельные военные разработки Китая имеют СССР'овскую предысторию))
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Владислав
17184
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№2
26.06.2018 15:06
Скорее в данном случае американскую AGM-86, даром что ли работают в США - каждая вторая статья с Ли и проч. китайскими фамилиями в AIAA идёт.
Томагавк, по моему помесь делали китайцы:
Подробне - виден ТПК и машины погрузки, носители.
В целом неоптимально т.к. если ОДНА КР такая будет на китайском грузовичке коих несколько десятков млн колесят вероятность поражения при простых средствах крайне мала.
https://dambiev.livejournal.com/691747.html
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